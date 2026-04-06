Több templomban is a Fidesz mellett kampányoltak húsvétkor

2026-04-06 18:29:00 CEST

Volt olyan pap, aki Jézus Krisztus ellenségének nevezte Gyurcsány Ferencet.

Több településen az egyházközösségek is szerepet vállalnak a kampányban, Fóton és Kecskeméten például papok nyilvánították ki támogatásukat a kormánypárt iránt - derül ki a Telex beszámolójából.

A kecskeméti Szentcsalád Plébánia (a pedofilgyanú miatt felfüggesztett Hatházi Róbert plébániája – a szerk.) a héten örömmel számolt be a híveknek arról, hogy 8 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott az Orbán-kormánytól a plébániaépület fűtéskorszerűsítésére. „Fejezzük ki köszönetünket Magyarország Kormányának és térségünk országgyűlési képviselőjének, Salacz Lászlónak, akinek közvetítő segítségével a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága biztosította az összeget” – hangzik a közlemény.

A támogatás ugyanakkor nem fedezi a teljes felújítást, ezért a plébánia továbbra is adományokat gyűjt a fűtés korszerűsítésére.

A fóti Szeplőtelen Fogantatás katolikus templomban húsvétvasárnap a mise során a pap a prédikációban politikai tartalmú kijelentéseket tett. Úgy fogalmazott:

Jézus Krisztus ellenségei 2000 éve rendre azt hitték, hogy legyőzték őt, példaként említve a francia forradalom időszakát, a nagy októberi szocialista forradalmat, valamint Sztálin, Lenin, Kádár János és napjainkban Gyurcsány Ferenc szerepét.

Azt is mondta, hogy az orosz nép fantasztikus, mert hisz. Felidézte, hogy egy Bócsán szolgáló orosz tiszt azt mondta neki: tisztában van vele, hogy a Szovjetunió rátelepedett Magyarországra, ugyanakkor gratulál nekünk, hogy olyan miniszterelnökünk van, mint Orbán Viktor.

„A föltámadt Krisztus pedig hódít azokban a lelkekben, akikben van vágyódás a teljesség felé. Minden emberben ott él ez, és aki találkozik ezzel a jó hírrel, hogy van megoldás az életnek, lehet szépen is élni, gyűlölködés nélkül is élni egy országon belül, ezt valljuk, és ezt valljuk egy hét múlva is” - mondta.