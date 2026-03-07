Orbán Viktor csúcsra járatja az Ukrajna-ellenességet, a megbocsáthatatlanra is készen áll Vlagyimir Putyin érdekében

Oroszország;Magyarország;Orbán Viktor;beavatkozás;nyomozás;Vlagyimir Putyin;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;TEK;Sándor Fegyir;

2026-03-07 05:55:00 CET

Miközben külföldi források szerint megkezdték munkájukat a parlamenti választás befolyásolásáért Budapestre küldött orosz katonai hírszerzők, a TEK feltartóztatta az ukrán takarékbank két Ausztriából érkező pénzszállító furgonját.

Már hetek óta Budapesten vannak azok a diplomatafedésben dolgozó orosz katonai hírszerzők, akiket Vlagyimir Putyin elnök azzal a feladattal küldött Budapestre, hogy Orbán Viktor javára befolyásolják az áprilisi magyar választásokat – adta hírül több, külföldi titkosszolgálati forrásra hivatkozva a VSquare. A portál szerint az akciót Szergej Kirijenko, Vlagyimir Putyin kabinetfőnök-helyettese, a Roszatom volt vezérigazgatója irányítja, aki korábban a moldovai választásokba való nagyarányú orosz beavatkozást is vezényelte. Akkor egy hatalmas közösségimédia-kampánnyal kis híján sikerült Maia Sandu elnökkel szemben egy oroszpárti politikust hatalomra segíteni.

Oroszország az utóbbi években rutinszerűen avatkozik be választásokba, Moldován kívül Grúziában is felmerült az orosz titkosszolgálat tevékenység gyanúja, Romániában pedig az elnökválasztást is meg kellett ismételni, amikor Oroszországból finanszírozott TikTok profilok ezrei, lefizetett influenszerek árasztották el a netet az orosz kötődésű román elnökjelölt mellett. A Vsquare szerint Magyarországon is hasonló akcióra készülnek az orosz szolgálatok, ebből a célból érkezhettek a közösségi médiára szakosodott „politikai technológusok”, ráadásul Szergej Kirijenko kémjei a Fidesz kampánystábjának egyes személyeivel is kapcsolatban állnak. Az orosz kémek érkezéséről a CIA már tájékoztatta a régió biztonsági szolgálatait, így azok is figyelemmel kísérik az itteni helyzetet.

A orosz kémaktivitás egybeesik az Orbán-kormányzat egyre erőteljesebb Ukrajna-ellenes kampányával. Amióta 2026. január 27-én végén orosz dróntámadás a Barátság kőolajvezeték egyik tárolóegységét, Ukrajna nem hajlandó újraindítani az orosz kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé, mondván, idő és tűzszünet kell a helyreállításhoz, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig kimondta, nem akarja, hogy a Putyin-rezsim az orosz kőolajért kapott pénzből finanszírozza az Ukrajna elleni háborút Az Orbán-kormány vádolja is Ukrajnát, hogy a csőrendszer ép, a kijevi vezetés politikai okokból nem akarják újra indítani a szállítást, Orbán Viktor pedig kijelentette, hogy Szlovákiával együtt blokkolni fogják az EU Ukrajnának nyújtott közös hitelét, amelyet korábban a két ország is elfogadott. Orbán Viktor ezt később úgy nyomatékosította, „le fogjuk verni” Ukrajnát.

Ezután Volodimir Zelenszkij elnök egy csütörtöki kijevi kormányülésen úgy fogalmazott, reméli, hogy „senki sem fogja megakadályozni az EU-ban a 90 milliárd eurós hitel kifizetését, amelyből az ukrán katonák felfegyverzésére is költenénk, ellenkező esetben megadjuk annak az embernek a telefonszámát a katonáinknak, akik majd a saját nyelvükön" beszélnek vele. A fenyegetésként is értelmezhető kiszólást a Fidesz-propaganda azzal próbálja felhasználni, hogy Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbánt, illetve Magyarországot.

Közben Magyarországon a Terrorelhárítási Központ (TEK) feltartóztatta az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank két Ausztriából érkező furgonját, benne hét alkalmazottal, nagy mennyiségű készpénzzel és arannyal. A kijevi külügy szerint a furgon az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán bank közötti rendszeres pénzforgalom keretében szállított készpénzt.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal az ügyben pénzmosás gyanújával indított eljárást, amelyet Szijjártó Péter külgazdasági ügyminiszter már úgy kommentált, jogosan adódik a kérdés, hogy nem „az ukrán háborús maffia” pénzéről van-e szó.

Ez annyiban furcsa felvetés, hogy a külső hírszerzés Szijjártó Péter tárcájaa alá tartozik, azaz a miniszter ezzel írásba adta, hogy a szolgálatoknak nem volt tudomása az ügyről.

Az ukrán pénzszállítók péntek délután még őrizetben voltak, de fogvatartásuk helyét nem árulták el. Az ukrán külügy egyszerű túszejtésnek minősítette a fejleményt, miközben az ukrán nagykövetet Sándor Fegyirt nem engedték be a TEK központjába. Később kiderült, hogy a pénzmosási vád gyanúja ellenére az Oscsadbank hét alkalmazottja este visszatérhetett Ukrajnába, az ukránok pedig emberrablás és túszejtés miatt büntetőeljárást indítottak az ügyben.

„Az ukránok előbb fogynak ki a pénzből, mint Magyarország a kőolajból”

Nem ijedt meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök őt célzó „életveszélyes” fenyegetésétől – közölte pénteki rádiós interjújában riporteri kérdésre Orbán Viktor. Mivel a magyar kabinet nem teljesíti Ukrajna követeléseit, a kabinetet, illetve személyesen a magyar miniszterelnököt, az áprilisi választáson is, el akarják takarítani – tette hozzá. Szerinte a kijevi vezetés ukránpárti kabinetet akar látni Budapesten, azt követeli, hogy Magyarország váljon le az orosz energiáról, amivel azonban tönkretennék magyar háztartások millióit - fogalmazott a rádióban Orbán Viktor. (Bár ez az összefüggés nem létezik, az Orbán-kormány attól még saját hatáskörben megemelheti a rezsit – vélekednek független szakértők.)

A kabinet pénzzel sem támogatja Ukrajna háborúját és „a magyar nemzetgazdaság védelmében” Ukrajna uniós csatlakozásukat is ellenezzük – ismételte meg a miniszterelnök. Mivel Magyarország és Szlovákia meggyőződése, hogy a Barátság kőolajvezeték teljesen üzemképes, az ukrán kőoolajstop „állami banditizmus”, így az újraindításig az Orbán-kormány blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt és a EU 20. oroszellenes szankciós csomagját is – emlékeztetett.

Arra a felvetésre, hogy a két fél közül „ki rántja előbb félre a kormányt”, úgy vélte: az ukránok előbb fogynak ki a pénzből, mint Magyarország a kőolajból. Magyar Péter Tisza-elnök kapcsolódó felvetései nyomán részint megismételte: szükség esetén nem zárkózik el egy újabb üzemanyagárstop bevezetésétől, a Barátság kőolajvezeték közös megtekintése helyett pedig a már felállított tényfeltáró küldöttséget javasolta.

Szlovákia és a Barátság kőolajvezeték állapotának vizsgálatára alakult magyar küldöttség közös levélben kéri Dan Jørgensen uniós biztost, hogy követelje az ukrán olajbojkott feloldását és a helyszíni szakértői vizsgálat lehetővé tételét – közölte tegnap Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes, a hazai bizottság vezetője. Válasz esetén Pozsony is csatlakozik a küldöttséghez – tette hozzá.

„Orbán Viktor ide juttatott minket”

A Telegraf ukrán hírportál diplomatákat kérdezett arról, mennyire feszült az ukrán-magyar viszony, s van-e esély a feszültség enyhítésére. Bohdan Jaremenko, a Zelenszkij-féle kormányzó Nép Szolgája párt képviselője szerint a budapesti vezetés legutóbbi lépései – a 90 milliárd eurós hitel vétója és az erőszakkal való fenyegetés – komoly veszélyt jelentenek Ukrajna túlélésére, és határozott nemzetközi reakciót igényelnek. Hangsúlyozta továbbá, hogy Volodimir Zelenszkij reakciója kényszerű, és tükrözi mind a politikai helyzetet, mind az ő személyes lelkiállapotát.

Andrij Veselovszkij, diplomata, a Stratégiai Tanulmányok Nemzeti Intézete igazgatójának tanácsadója, Ukrajna korábbi állandó EU-képviselője megjegyzi, hogy az ukrán fél „belekeveredett egy adok-kapokba, amelyben az Európai Unió egyik tagállama ellen küzd”, és ez hiba volt, provokációra adott reakció. Veselovszkij megjegyzi: – Ez folytatódni fog a magyarországi parlamenti választásig, amely után nem feltétlenül javulnak majd azonnal a Magyarországgal való kapcsolatok, függetlenül attól, hogy ki nyer.

Bohdan Jaremenko arra is felhívja a figyelmet: Orbán Viktor a kijelentéseivel olyan politikát folytat, amely Oroszországnak kedvez. – Ha a választás nem adnak választ erre a kérdésre, akkor már arról lesz szó, hogy mit kezd ezzel az Európai Unió. Mert itt nemcsak Ukrajna túléléséről van szó, ami a mi problémánk, hanem az Európai Unió képességéről, hogy bármilyen politikát megfogalmazzon és megvalósítson. Orbán Viktor ide juttatott minket.

Valójában Vlagyimir Putyin kedvéért nemcsak Ukrajna helyzetét ássa alá, hanem az Európai Unió mint szövetség alkalmatlanságát is demonstrálja. És ez megbocsáthatatlan.

Szerinte nehezen hihető, hogy Magyarország és Ukrajna között erőszakos konfliktus alakulhat ki, Andrij Veselovszkij viszont felvázolja a további eszkaláció lehetséges lépéseit. – Előre látható ukrán állampolgárok letartóztatása Magyarországon, a vasúti közlekedés leállítása vagy a határátkelőhelyek lezárása – kockáztatta meg a diplomata.