Orbán Viktor: Ha az európaiak nem akadályoznák Donald Trump béketörekvéseit, már régen béke lehetne Ukrajnában

Orbán Viktor;JD Vance;

2026-04-07 13:52:00 CEST

Szívből köszöntjük JD Vance alelnök urat Magyarországon, alelnök utoljára 35 éve járt hazánkban és 20 éve nem volt ilyen magas rangú vendég az Egyesült Államokból. Donald Trump megválasztásával aranykor köszöntött be kapcsolatainkban, 2025 a rekord éve volt a gazdasági kapcsolatok tekintetében. 50 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom, megerősítettük a stratégiai szintű együttműködésünket.

Ha az európaiak nem akadályoznák Donald Trump béketörekvéseit, már régen béke lehetne Ukrajnában – jelentette ki a magyar miniszterelnök, hozzáfűzve,

Megerősítettük – folytatta Orbán Viktor – az űripari védelmi területen is a stratégiai együttműködésünket. Magyarország békéje és biztonsága garantált így, hogy ilyen szövetségeseink vannak. Drasztikus áremelkedéseket látni, ha időben nem lépünk energia-, vagyis kőolaj- és földgázhiány alakulhat ki. Ebben a helyzetben különösen fontos az amerikai-magyar energetikai együttműködés.

Áttekintették a nyugati civilizáció nagy kérdéseit is – folyamatos köztük az eszmecsere, többek közt a migráció, genderideológia, családpolitika és globális biztonság területén. Az együttműködés folytatása mindkét fél érdeke, Magyarországnak kiterjedt regionális kapcsolatai vannak, megállapodtak abban, a stratégiai együttműködés a jövőben is fennmarad.

Ez az amerikai-magyar barátság napja – hirdeti a felirat a két politikus felett.