Republikon: Magyar Pétert 41, Orbán Viktort 38 százalék tartja alkalmasabbnak a miniszterelnöki posztra

2026-04-07 13:35:00 CEST

A kormányfő mellett voksolók ugyanakkor magabiztosabbak a válaszukban.

A válaszadók 41 százaléka szerint Magyar Péter alkalmasabb a miniszterelnöki posztra, 38 százalék Orbán Viktort tartja alkalmasabbnak – derül ki a Republikon Intézet március 23. és 26. között készült kutatásából. A felmérés eredményei szerint bár a Tisza vezetőjét többen tartják alkalmasnak, az Orbán mellett voksolók magabiztosabbak a válaszukban: 34 százalék szerint egyértelmű, hogy Orbán az alkalmasabb, míg Magyar esetében ez az arány 24 százalék.

A kutatásból kiderül, hogy

a Fidesz szavazók 93 százaléka „egyértelműen”, 6 százaléka „inkább” Orbán Viktort tartja alkalmasnak,

a Tisza-tábor némileg megosztottabb, 61 százalék szerint egyértelműen, 29 szerint „inkább” Magyar Péter az alkalmas,

a bizonytalanok 60 százaléka nem tud válaszolni erre a kérdésre, viszont körükben Magyar Péter alkalmassága kétszerese Orbán Viktorénak, 20 százalék a 10-zel szemben.

A felméréssel kapcsolatban a Republikon Intézet kiemeli: látszik, hogy a Tisza-tábor heterogénebb, mint a kormánypárti, egy része valóban „Orbán ellen” és nem „Magyar mellett” áll, míg a Fidesz szavazói lényegében Orbán Viktor szavazói. Ezzel együtt is egy újabb olyan adatsort látunk, ami a Tisza vezetéséről árulkodik, valamint megerősíti, hogy a bizonytalanok csoportja nem „rejtőzködő fideszesek” gyülekezete, hanem alapvetően apolitikus, nehezen mobilizálható, de az ellenzék felé húzó emberekből áll.