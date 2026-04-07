Orbán Viktor;JD Vance;

2026-04-07 14:02:00 CEST

A M1 kérdésére Orbán Viktor elmondta, beszéltek az orosz-ukrán háborúról. Miután Donald Trumpot megelőzően az Egyesült Államok ezt a háborút támogatta, különösen értékes a mostani amerikai álláspont. Ebben a háborúban magyarok is meghalnak, hiszen Ukrajna területén számos magyar ember él. Nem lehet nem beszélni az orosz-ukrán háborúról egy ilyen találkozón. Magyarország most is készen áll, hogy ha az Egyesült Államok és az oroszok úgy gondolják, kettőjük között békecsúcsra van szükség, Budapest áll rendelkezésre.