A M1 kérdésére Orbán Viktor elmondta, beszéltek az orosz-ukrán háborúról. Miután Donald Trumpot megelőzően az Egyesült Államok ezt a háborút támogatta, különösen értékes a mostani amerikai álláspont. Ebben a háborúban magyarok is meghalnak, hiszen Ukrajna területén számos magyar ember él. Nem lehet nem beszélni az orosz-ukrán háborúról egy ilyen találkozón. Magyarország most is készen áll, hogy ha az Egyesült Államok és az oroszok úgy gondolják, kettőjük között békecsúcsra van szükség, Budapest áll rendelkezésre.Megszólalt Donald Trump is, nem akarja az időt pazarolni Vlagyimir Putyinnal Budapesten