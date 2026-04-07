Orbán Viktor: Az a stratégia, amelynek jegyében az európaiak eddig támogatták az ukránokat ebben a háborúban, megbukott

2026-04-07 14:11:00 CEST

Új helyzet van Európában, csak a magyar választás lerövidítik ma a horizontunkat, hiszen érthető módon minket a választási eredmény érdekel. Az a stratégia, amelynek jegyében az európaiak eddig támogatták az ukránokat ebben a háborúban, megbukott – mondta Orbán Viktor a következő kérdésre. Szerinte egy ideig lehetett azt gondolni, az oroszokkal szembeni szankciók elegendőek lesznek a gazdasági háború megnyeréséhez, de hirtelen minden felértékelődött, ami az oroszoknak van. Szerinte itt egy merőben új helyzettel fogunk a választásokat követően szembe nézni.

A magyar helyzet nehéz, hiszen az ukránok „blokád” alá vették a Barátság kőolajvezetéket, ezt még sikerült kivédeni. Úgy véli, a választásokkal összefüggésben blokád alá vették az olajvezetékünket is, ami a magyar gazdaság köldökzsinóra. Van egy tervünk, amit lépésről lépésre hajtunk végre, az ukránoknak pedig a választás után nem lesz más választása, mint feloldani a blokádot - közölte.