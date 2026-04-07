Azt skandálták a fiatalok, hogy „Árad a Tisza!”, véresre verték őket Sepsiszentgyörgyön

2026-04-07 16:45:00 CEST

A támadás egyértelműen politikai véleménynyilvánításuk ellen szólt.

Súlyos, fizikai erőszakba torkolló incidens rázta meg Sepsiszentgyörgyöt húsvét hétfőjének az éjjelén. A Transtelex beszámolója szerint egy baráti társaságból hazafelé tartó három fiatal és a NER egyik erdélyi bástyájának számító Sepsi OSK meghatározó alakjai – köztük a sportigazgató és két edző – keveredtek konfliktusba. A locsolkodásból érkező fiatalok szerint a véleményük miatt verték meg őket, miután az utcán az „Árad a Tisza!” szlogent skandálták.

Elmondásuk szerint a Tisza Párt jelmondatát hallva a közelben tartózkodó Nagy Sándor, a Sepsi OSK második csapatának edzője magyarországi rendszámú autójával melléjük húzott, és kérdőre vonta őket. A szóváltás során az edző állítólag indulatosan megjegyezte, az Orbán-kormány támogatásaira. A fiatalok azt állítják: tartva az edző agressziójától, az autó ajtaját fogva próbálták megakadályozni, hogy kiszálljon, Nagy Sándor azonban segítséget hívott. A helyszínre érkező Kulcsár László edző és Hadnagy Attila sportigazgató jelenlétében végül a vita tettlegességig fajult.

Az egyik fiatal, Béres Norbert véresre vert arcáról fotókat is megosztott a közösségi médiában.

„Az utcán hangosan mondogatták, hogy »Árad a Tisza«. Így kerültek összetűzésbe valakivel, aki lehívta a haverjait, és egyszerűen helybenhagyták őket. Norbi tiszta vér volt” – emlékezett vissza az a sepsiszentgyörgyi férfi is, akinél a három fiatal a bántalmazás előtt vendégségben járt. Állítása szerint a fiatalok szándékosan nem ütöttek vissza, hogy elkerüljék a még nagyobb bajt.

Az incidens egyik résztvevője a lapnak megerősítette: a konfliktus akkor durvult el, amikor Nagy Sándor ki akart szállni az autójából. Hadnagy Attila az nem ütött, de Kulcsár László és az autóból végül kiszálló Nagy Sándor súlyos sérüléseket okozott Béres Norbertnek, a másik két fiatalt szintén bántalmazták.

A fiatalok szerint a támadás egyértelműen politikai véleménynyilvánításuk ellen szólt, és a sportvilág helyi ismert alakjai hatalmi pozíciójukkal visszaélve, fizikai erőszakkal torolták meg a fiatalokon, hogy az ellenzéki párt rigmusát skandálták.

„A vélemény nem lehet fegyver, az ököl pedig soha nem lehet politikai érv. Nehéz szavakat találni arra, ami történt. Húsvét hétfőjén, a locsolkodás utáni hazafelé úton Sepsiszentgyörgy falai között nem az ünnepi jókedv, hanem a nyers erőszak várt rám. A látlelet elkészült, a rendőrségi feljelentést megtettem” – írta posztjában Béres Norbert. „Van, akinek trendi az »Árad a Tisza!«, van akinek nem – de ez soha, semmilyen körülmények között nem adhat felhatalmazást az agresszióra” – tette hozzá.

A lap megkeresésére Diószegi László, a Sepsi OSK elnöke a fiatalokéval szöges ellentétben álló történetet adott elő. Ő határozottan azt állítja, hogy három fiatal kötött bele Nagy Sándorba, a politikai szálat azonban érdemben nem tagadta. A klub szempontjából várható következményekkel kapcsolatban kijelentette, hogy mivel Hadnagy Attila és Kulcsár László „fent voltak a lakás”, szerinte nem az edzők provokálták ki a konfliktust.

„Ez egyszer biztos, 100 százalékos tény. Az edzők fent voltak a lakásban, utána csak lementek, hogy a Nagy Sanyi felhívta őket telefonon, hogy gyertek le, mert három fiatal belém kötött” – mondta, hozzátéve, hogy először a hivatalos szerveknek kell megállapítaniuk, mik a tények, mert most mindkét fél a saját igazát hangoztatja. A klub elnöke szerint ami történt, az magánügy. Szerinte az történt, hogy Nagy Sándor ment az autójával, a fiatalok rákiabáltak, ő visszaszólt, mire azok odamentek, és megrúgták az autó ajtaját.

A lap emlékeztet: a Sepsi OSK az elmúlt évtizedben Erdély egyik legbefolyásosabb sportintézményévé nőtte ki magát. A klub az Orbán-kormány határokon átnyúló sportstratégiájának kiemelt kedvezményezettje, az elmúlt években több tízmillió eurónyi magyar közpénz áramlott az egyesülethez a Magyar Labdarúgó-szövetségen és a Bethlen Gábor Alapon keresztül.