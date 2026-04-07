Donald Trump: Egy egész civilizáció elpusztul ma este, ha Irán nem köt megállapodást

Donald Trump ismét felszólította Iránt, hogy a keddi határidőig kössön megállapodást, mondván, „egy egész civilizáció fog ma este elpusztulni”, ha nem sikerül megegyezni a konfliktus lezárásáról.
„Egy egész civilizáció fog ma este kipusztulni, és soha többé nem térhet vissza. Nem akarom, hogy ez megtörténjen, de valószínűleg így lesz” – írta az amerikai elnök abban a bejegyzésében, amelyet a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön tett közzé. – Ma este kiderül, ez lesz az egyik legfontosabb pillanat a világ hosszú és bonyolult történelmében. 47 évnyi zsarolás, korrupció és halál véget ér végre – tette hozzá.
Donald Trump a minap azzal fenyegette a teheráni vezetést, hogy amennyiben az általa szabott határidőn belül nem születik megállapodás, „rászabadítja a poklot" Iránra.