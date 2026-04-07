Magyar Péter: Az USA is elengedte Orbán Viktor kezét

2026-04-07 16:02:00 CEST

A Tisza Párt elnöke az amerikai alelnök budapesti látogatásán elmondott szavaira reagált.

„Amerikai alelnök Budapesten: bárki lesz is Magyarország új miniszterelnöke, az USA együtt fog vele működni. Magyarul az USA is elengedte Orbán Viktor kezét” – fogalmazott Magyar Péter a Facebook-oldalán JD Vance és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatóján elhangzottakra.

Az Egyesült Államok alelnökétől, ahogy arról beszámoltunk, a Reuters pontosan azt kérdezte, hogy „ha Orbán Viktor miniszterelnök úr veszít, akkor kész-e az Egyesült Államok arra, hogy együtt dolgozzon az új vezetéssel, akkor is lesz-e aranykorszak?” – Természetesen, mi együttműködünk bárkivel, hiszen szeretjük Magyarország népét. De azt gondolom hogy Orbán Viktor nyeri meg a soron következő választást, ebben biztos vagyok – válaszolt JD Vance. Majd Orbán Viktor kényszeredetten elmosolyodott. – Ez a terv – mondta.

A Tisza-kormány kiemelt partnerként tekint majd az Amerikai Egyesült Államokra mind NATO-szövetségesként, mind gazdasági partnerként. Szívesen látjuk elnök urat és alelnök urat is Budapesten az 1956-os forradalom 70. évfordulóján – ismételte meg Magyar Péter győzelme esetére szánt korábbi meghívását Donald Trumpnak és JD Vance-nek.