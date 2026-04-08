Iránytű Intézet: Magabiztosan vezet a Tisza Párt, kétpárti parlament lesz, a többség kormányváltásra számít

2026-04-08 05:50:00 CEST

A teljes népesség 41 százaléka Magyar Péter, 34 százaléka Orbán Viktort pártját támogatja. Kétszer annyian vannak azok, akik szerint Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok, mint azok, akik optimisták

Magabiztosan vezet a Tisza Párt, a szavazók többsége már Magyar Péter győzelmére számít – derült ki a Népszava birtokába jutott friss közvélemény-kutatásból, amelyet az Iránytű Intézet készített.

A reprezentatív kutatás alapján a teljes népesség 41 százaléka a Tiszát, 34 százaléka a kormánypártokat támogatja. E körben a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is 3-3 százalékon áll.

A pártot választani tudók között még jobban, 50-41-re vezetnek Magyar Péterék a kormánypárt előtt, míg a Mi Hazánk és a Kutyapárt szimpatizánsai egyaránt 4 százalékot tesznek ki. A biztos szavazók között változatlan a helyzet, a Tisza itt is 51-40 arányban előzi a Fideszt. A DK mindhárom összevetésben 1 százalékot ér el, jelenleg messzinek tűnik a parlamentbe kerülése.

Bár 18 százaléknyian továbbra sem tudták megmondani, vagy nem árulták el, hogy kire szavaznak, a felmérés több adata is kormányváltó hangulatot mutat. Mára dupla annyian vannak azok, akik szerint az országban rossz irányba mennek a dolgok, mint azok, akik optimisták. (62 szemben a 31 százalékkal.) A válaszadók 54 százaléka szeretné a Fidesz-kormány távozását, 38 a maradását. Ebben a kérdésben mindössze 6 százalék nem tudott dönteni, 2 pedig nem válaszolt rá.

Izgalmas változás is akad az Iránytű utolsó adataihoz képest: míg februárban a megkérdezettek többsége Fidesz-győzelemre számított, a voksolás előtti utolsó napokban már kicsivel többen fogadnának a Tisza győzelmére, mint Orbán Viktoréra. Arra a kérdésre, hogy „Szimpátiától függetlenül, ön szerint ki fogja megnyerni a választást?” 43 százaléknyian felelték, hogy a Tisza Párt, és 40 százaléknyian, hogy a Fidesz. 15 százalék nem tudta megítélni a kérdést, 1 százalék pedig nem akart válaszolni. 1 százaléknyi olyan választópolgár is van, aki szerint nem a Tisza, és nem is a Fidesz, hanem valaki más fog győzni most vasárnap.