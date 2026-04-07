Donald Trump fia szerint Orbán Viktorra kell szavazni, különben a kommunisták átveszik a hatalmat Magyarországon

Úgy gondolom, hogy mindenkinek, aki figyelemmel kíséri az eseményeket, mindenkinek, aki érintett, el kell mennie szavazni, és biztosítani, hogy a kommunisták ne vegyék át a hatalmat Magyarországon, mert ha Magyarország elesik, Kelet-Európa túlnyomó többsége is elesik – jelentette ki kedden Donald Trump Jr., az amerikai elnök legidősebb fia.
A Telex cikke szerint Donald Trump Jr. Banja Lukába látogatott el, ahol egy üzleti témájú kerekasztal-megbeszélésen szólalt meg. Egy ponton arról beszélt, hogy Orbán Viktort a nyugati értékek és elvek igazi harcosának tekinti, Franciaországot és az Egyesült Királyságot viszont muszlim országnak nevezte, majd azt mondta, hogy támogatni kell azokat az embereket, akik készek Kelet-Európában az általuk nagyra becsült és az amerikai értékekkel is nagymértékben összhangban álló hagyományok megőrzéséért küzdeni.
Az amerikai elnök fia szerint segítséget kell nyújtani ezen országok vezetőinek, mivel döntő fontosságú biztosítani, hogy azok nyerjék meg a választásokat, akik osztják a Trump-adminisztráció értékeit. Donald Trump Jr. támogatta a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort, ellenfeleit pedig kommunistáknak nevezte. – Úgy gondolom, ő az egyik igazi harcos a régióban, több a legtöbb embernél, és szerintem ezeket az embereket támogatni kell" – mondta az amerikai elnök fia a magyar miniszterelnökről.