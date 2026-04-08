Emelkedett az infláció, az árak 1,8 százalékkal voltak magasabbak márciusban, mint egy évvel korábban

2026-04-08 09:18:00 CEST

A KSH mérése szerint márciusban – éves szinten – mérséklődtek az üzemanyagárak.

Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban – közölte a KSH. Februárban 10 éves mélypontra csökkent az infláció mértéke, akkor 1,4 százalékot mért a statisztikai hivatal, vagyis márciusban gyorsult az áremelkedés üteme. Az elemzők márciusra 2,2 százalékos inflációt vártak az energiaárak jelentőse emelkedése miatt, ám ez egyelőre elmaradt. Mint ismert, az USA február végén megtámadta Iránt, amire válaszul Teherán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül az Arab-öböl kőolaj- és földgázkereskedelmének jelentős része zajlik. A olajárak ennek hatására 60, az európai földgázárak 100 százalékkal emelkedtek néhány nap leforgása alatt. A drágulás megjelent az európai fogyasztói árakban is. A magyar kormány azonban hatósági árakat vezetett be a lakossági üzemanyagárakra, ami fékezte azok emelkedését. Így egy hónap alatt mindössze 4,6 százalékkal drágultak a járműüzemanyagok, míg 2025 márciusához képest 3 százalékos csökkenést is mért a KSH. Ez húzta lefelé a márciusi árindexet.

A KSH szerint éves szinten az élelmiszerárak stagnáltak, sőt az éttermi szolgáltatások nélkül 3,2 százalékkal csökkentek. A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 26,1, a margariné 24,9, a burgonyáé 18,5, a sertészsiradéké 18,4, a vajé illetve vajkrémé 18,2, a tejtermékeké (sajt nélkül) 15,3, a liszté 13,4, míg a tejé 13,1 százalékkal mérséklődött. Ezzel szemben a sütőipari lisztesáruk 13,3, a büféáruk 9,7, a cukorka, méz, illetve a halkonzerv 7,9-7,9, a friss hazai és déligyümölcs 7,5, a házon kívüli étkezés 7,4 és a jégkrém 6,6 százalékkal drágult. A szolgáltatások 4,1 százalékkal kerültek többe, a háztartási energiáért 4,3 százalékkal kellett többet fizetni. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7 százalékkal emelkedett.

Vagyis az februári infláció növekedését az üzemanyagárak 3 százalékos csökkenése fékezte, ami viszont nem piaci folyamatok eredménye.

Egy hónap alatt a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal növekedtek. Ezen belül az élelmiszerek ára átlagosan 0,1 százalékkal mérséklődött, a szolgáltatások 0,2 százalékkal drágultak, a háztartási energia ára stagnált. A járműüzemanyagok 4,6, a ruházkodás 1,9 százalékkal kerültek többe, mint egy hónappal korábban.

A KSH adatai arra mutatnak rá, hogy februárban az inflációs folyamatok moderáltak maradtak, a gazdaságot nem sokkolta a kőolajárak drasztikus emelkedése. A következő hónapokban emelkedni fog az infláció idehaza, az év végére 5 százalék közelébe emelkedhet az árindex, ám az áremelkedés mértékét fékezheti az USA és Irán közötti háború felfüggesztése. A most körvonalazódó tűzszünet ebbe az irányba mutat.