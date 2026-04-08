Varga Judit tiszás propagandistának nevezte az őt a Schadl–Völner-ügyről kérdező újságírót

Varga Judit;Schadl-Völner-ügy;

2026-04-08 10:53:00 CEST

A gyanúsítás nélkül lezárt két eljárással kapcsolatban érdeklődött a Telex, 41 perccel később pedig meglepő választ kapott.

„Tisztelt tiszás propagandista! Feltűnt önnek, hogy épp Nagycsütörtökön kérdezi ezt? Gondolom, hogy jut önnek is a harminc ezüstből…” – ezt válaszolta a Telex megkeresésére Varga Judit egykori igazságügyi miniszter, akit a portál azzal összefüggésben kérdezett, hogy gyanúsítás nélkül lezárt a rendőrség két olyan eljárást, amelyet 2022-ben különített el a Schadl–Völner-ügytől. Ezek azok a nyomozások, amelyekbe annak idején kiszervezték a Schadl–Völner-ügyből a Rogán Antal kabinetfőnökének érintettségére utaló jeleket.

A Varga Juditnak küldött, múlt csütörtöki megkeresésben a Telex felidézte, „a 2024-ben Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételen többek között arról beszél, hogy valakik kihúzatták magukat a Schadl–Völner-ügy nyomozati anyagából. Amikor a volt férje megkérdezte, hogy ha Schadlnek politikai védettsége volt, akkor miért nem tudták megvédeni, akkor Ön azt mondta, hogy »nem volt több lehetőségük, ez a nagy probléma«, majd azt, hogy »ez egyértelműen azt mutatja, hogy ez azért történhetett meg, mert az ügyészségen belül Polt nem ura a helyzetnek«”.

A portál a következő kérdéseket tette fel:

Volt-e Önnek bármilyen információja arról, hogy kik és hogyan döntöttek arról, hogy a Schadl–Völner-ügyről mi alapján különítenek el ügyeket, és mely iratokat helyeznek át azokba az ügyekbe? Tud-e olyanról, hogy valakik kívülről ráhatottak az ügyészségre, hogy mit és hogyan különítsenek el.

Azt, amit Polt Péter szerepéről mond, nagyon nehéz nem úgy értelmezni, hogy Poltnak szándékában állt leállítani vagy korlátozni a Schadlékkel szembeni nyomozást, de ezt nem tudta megtenni, mert az ügyészségen nem tudta keresztülvinni a szándékát. Ezt így értette? Ha nem, pontosan hogy értette?”

Varga Judit fent idézett válaszára egyébként nem kellett sokáig várni, 41 perccel a kérdések elküldése után meg is érkezett a portálhoz.