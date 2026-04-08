Két olyan szálat is elvarrtak a Schadl–Völner-ügyben, amelyben felmerült Rogán Antal kabinetfőnökének az érintettsége

2026-04-08 09:32:00 CEST

Az ezekkel kapcsolatos nyomozásokat tavaly megszüntették.

Három olyan nyomozásból, amelyben a Rogán Antal környezete érintettségére utaló iratok többsége került, 2025-ben kettőt vádemelés nélkül zártak le – írja a Schadl–Völner-üggyel összefüggésben a Telex. A harmadik jelenleg is zajlik, arról a rendőrség semmit nem árul el, de a portál információi szerint az ügy kulcsfiguráját még csak ki sem hallgatták.

A portál felidézi, a Schadl–Völner-ügy nyomozati anyagának első, a sajtóhoz kiszivárgott verziójában még több olyan dokumentum és feljegyzés szerepelt, amelyek Rogán Antal esetleges érintettségére utaltak. Az iratok szerint Schadl György szívességeket tett Rogán kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak, elintézett neki egy egyetemi vizsgát és áron alul adott el neki egy ingatlant. Egy másik beszélgetésben előkerült „Tóni, Barbara és Ádám” neve. A sajtóhoz második körben kikerült iratanyagból már hiányoztak ezek a részek. Varga Judit egy Magyar Péter által 2024 tavaszán nyilvánosságra hozott hangfelvételen erre utalva azt mondta: „kihúzatták magukat” a nyomozati anyagból.

Mint később kiderült, az ügyészség nem talált összefüggést azok között a nyomok között, amelyek a Schadl György és Rogán Antal kabinetfőnöke közötti esetleges korrupciós kapcsolatra utaltak.

Az iratok egy részét kivették a nyomozati anyagból, más részét három különböző nyomozásba különítették el, amelyeket a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak (BRFK) adtak át.

A rendőrség már nem azt vizsgálta, hogy volt-e Schadl és Nagy között kölcsönös szívességre épülő korrupciós kapcsolat, illetve mit kapott Schadl a szívességekért cserébe, hanem azt, hogy az ügyekben külön-külön elkövetett-e valaki bűncselekményt.

A Telex cikke szerint a három nyomozásból, amelyekbe a Rogánék érintettségére utaló iratok többsége került, 2025-ben kettőt vádemelés nélkül zártak le.

A portál felidézi, a nyomozati anyag első verziójában az egyik legerősebb, Schadl politikai bekötöttségére utaló jel a közte és Rogán Antal kabinetfőnöke közötti sokoldalú kapcsolat volt. Ahogy az akkori cikkekből kiderült, Schadl sofőrje 2021 során két autót is elvitt Nagy Ádám budai lakásához, és egy bejegyzése szerint a második alkalommal 1,12 millió forint készpénz volt a kesztyűtartóban. Fürcht Pál főügyész 2024 márciusában azt mondta, hogy valóban volt ilyen, észlelték és vizsgálták, de ez nem vetette fel a bűncselekmény gyanúját. Az ügyészség júniusi határozatában egy másik ügyész viszont már azt állította, hogy ezt az autót nem vizsgálták, így nem tudják, valóban volt-e pénz a kesztyűtartóban.

Az autók szállítását és a kesztyűtartóban utazó készpénzt az ügyészség végül nem találta olyan érdekesnek, hogy akár a Schadl–Völner-ügyön belül vizsgálja, akár külön nyomozást indítson miatta.

Ez – jegyszi meg a portál – a felsoroltak közül az egyetlen irat, ami végül benne maradt az ügy nyomozati anyagának későbbi verziójában is.

Az eredeti nyomozati anyagból kiderül az is, hogy Schadl György kapcsolatrendszerén keresztül elintézte Rogán Antal kabinetfőnökének, hogy átmenjen egy olyan egyetemi vizsgán, amelyen még csak részt sem vett. Ezt később a csalást végrehajtó tanársegéd is elismerte. 2022-ben ezt a szálat is elkülönítették a Schadl–Völner-ügytől, és 2023-ban a rendőrség azt mondta, hogy az egyetemi vizsgák ügyében nyomozás indult, de még senkit nem hallgattak ki. 2024 tavaszán aztán megerősítették, hogy továbbra is nyomoznak, és tisztázták, hogy hivatali visszaélés elkövetését gyanítják. Mikor az idén a portál rákérdezett erre, a BRFK már azt írta, hogy „egy végrehajtói szakvizsgával kapcsolatosan” indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen, és külön kiemelték, hogy nem tudják megerősíteni, hogy a nyomozás alapjául szolgáló feljelentés kötődik Nagy Ádámhoz.

A nyomozást egyébként 2025. január 20-án megszüntették, a tájékoztatás szerint arra hivatkozva, hogy a feljelentésben szereplő cselekmény nem bűncselekmény.

Schadlnak és Nagy Ádámnak azonban volt egy harmadik, az előzőeknél jóval nagyobb súlyú művelete. Ez a Szegedi úti irodaház értékesítése volt: ezt a Schadl által vezetett Magyar Bírósági Végrehajtói Kar 2021 őszén adta el a Nagy Ádám tulajdonában lévő Nadan Properties Kft.-nek. Mivel az ingatlant a végrehajtói kar rendkívül olcsón adta el, az üzlet az ügyészség szerint felvetette a bűncselekmény gyanúját, így azt elkülönítették a Schadl–Völner-ügytől, és szintén a BRFK-nak adták át.

A nyomozást a rendőrség 2023-ban leállította, majd ügyészségi utasításra újrakezdte, de ahogy a Telexnek most elárulták, 2025. január 9-én újra megszüntették. Az indoklásuk az volt, hogy

„a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése”.

A Schadl–Völner-ügy nyomozati anyagának első változatából tehát a portál összefoglalója alapján az látszik, hogy Schadl György egyetemi vizsgákat intézett Rogán Antal kabinetfőnökének; Schadl áron alul adott el neki egy ingatlant; és a sofőrje két autót is elvitt neki, illetve második alkalommal valószínűleg készpénzt is átadott neki. Azt, hogy ezért mit kapott, a nyomozati anyagokból nem derült ki. Az ügyben nyomozó ügyészségnek az erről szóló 2024-es határozata szerint nem jutott eszébe, hogy megpróbálja kideríteni ezt. Az erről szóló bizonyítékok nagy részét külön-külön ügyekbe kiszervezve adták át a rendőrségnek, ami két nyomozást indított, tavaly azonban vádemelés nélkül mindkettőt megszüntette.

Van egy harmadik ügy, ennek lényege, hogy a végrehajtói kar a Covid-járvány idején 50 ezer forintos darabáron vásárolt gyorsteszteket a G. tulajdonában álló magán-mentőszolgálattól, amit a nyomozók akkor a piaci árnál jóval magasabb árszintnek gondoltak. Ez a mentőszolgálat volt az, amely megkülönböztető jelzéssel felszerelt autót biztosított Schadl Györgynek, hogy ő kék villogóval száguldozhasson és tilosban parkolhasson. Mivel az ominózus, „Tóniról, Barbaráról és Ádámról” szóló mondat is G. szájából hangzott el, az erről szóló irat ebbe a nyomozásba került át.

Az áron aluli értékesítések ügyében indult nyomozást a rendőrség 2023 nyarán arra hivatkozva szüntette meg, hogy nem megállapítható, hogy az MBVK vezetése „szándékosan” okozott vagyoni hátrányt a szervezetnek. A nyomozás megszüntetése ellen akkor a feljelentő panaszt nyújtott be, az ezt elbíráló ügyész pedig azt írta, hogy „a nyomozó hatóság a szükséges nyomozási cselekményeket nem végezte el teljes körűen, így megalapozatlanul döntött az eljárás megszüntetéséről”. Az ügyész emiatt a nyomozás folytatására utasította a rendőrséget. Ebben a BRFK Telexnek küldött tájékoztatása szerint jelenleg is tart a nyomozás. A portál kiemeli,

azt, hogy miért tart négy évig kinyomozni, hogy az 50 ezer forintos ár indokolatlanul magas-e egy koronavírus-gyorstesztre, a rendőrség nem árulta el.

ahogy azt sem, hogy az ügyben kihallgattak-e bárkit tanúként vagy gyanúsítottként.