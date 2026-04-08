Orbán Viktor szerint a Fidesz-szavazókat termelik a kitálalások

2026-04-08 10:27:00 CEST

Ugyanis az államigazgatási egységeknek van egy belső viselkedéskódexe, és aki ezt megsérti, szembefordul az egyenruhás állománnyal – véli a kormányfő.

A mostanában kitálaló emberekről is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök az Ultrahang műsorában – vette észre a Telex.

A portál összefoglalója szerint a kormányfő azt mondta, hogy ezek az önfeltáró vallomások mind nekik dolgoznak, mert ezeknek az államigazgatási egységeknek – rendőrség, titkosszolgálat, katonák – van egy belső rendje, lojalitás, viselkedéskódexe.

– Aki ezt megsérti, az szembefordul magával az egyenruhás állománnyal. Szerintem termeli a Fidesz-szavazókat

– jelentette ki Orbán, aki szerint így nem lehet viselkedni a bajtársaikkal szemben.

Arra a kérdésre, hogy nem politikai parancsot hajtanak-e végre ezek a szervezetek, azt válaszolta, hogy akik ilyet mondtak, azok egyetlen konkrét esetet sem tudtak mondani, nem értik, nem látják át, amiről beszéltek.

Pálinkás Szilveszter századosra utalva Orbán Viktor közölte, „századosok szintjéről átlátni nagy, bonyolult operatív akciókat szinte lehetetlen”. Hozzátette, az ilyen embereknek valószínűleg van egy rossz közérzetük, frusztráltak lehetnek, és ha igaz lenne, amiről beszélnek, akkor tömegesen hagynák el az állományokat, de

„egy-egy kiugró van, ez dolgozik a Fidesznek”.

Arról, hogy Pálinkás azt állította, berendelte Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter, és megpróbálta lekenyerezni, a kormányfő közölte, a százados nem leszerelt katona, bent van az állományban, rá a katonai szabályok érvényesek, és az elöljárójának felel, „nem a honvédelmi miniszter dolga ez”. Szerinte ezt a dolgot már a „katonák rendbe tették”, mert amit ő a nyilvánosságban látott, nem lenne „a Pálinkás úr helyében”.

Van-e olyan szál, hogy családi sugalmakra indult el a csádi akció? – hangzott a kérdés Orbán Gáspárral kapcsolatban. „Sugalmak nincsenek, vagy ha vannak is, nincs katonai következményük” – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy századosok, főhadnagyok nem terveznek missziókat.

„Aki ezt állítja, az tökkelütött”

– közölte, és megjegyezte, hogy a seregben parancsuralmi rendszer van, „nem lehet összevissza ugrándozni, aki ilyeneket állít, az divatkatona”.