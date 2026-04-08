Novák Előd - Korábbi felvétel

Nyomravezetői díjat fizet a Mi Hazánk, aki azonosítja a pártot lejárató szórólapok terjesztőit

Az állítások között az is szerepel, hogy a Toroczkai László vezette szervezet valójában Gyurcsány Ferenc pártja. 

Rágalmazás és a választás rendje elleni bűncselekmény miatt feljelentést tesz a Mi Hazánk Mozgalom, amiért lejárató szórólapot terjesztenek a pártról.

Novák Előd országgyűlési képviselő lapunknak is elküldött közleményében azt állította: a Fidesz áll a történtek mögött. „Szerte az országban dobálják postaládákba a mozgalmat rágalmazó szórólapot, amely szerint mi Gyurcsány Ferenc pártja vagyunk. A hazugságokkal teli röplapot amatőr, házi készítésűnek álcázzák, impresszum nélkül, de valójában hatalmas költségvetésű lejárató kampány, ahogy százmillió forintos nagyságrendben az EP-választások előtt is terjesztették ugyanennek egy korábbi verzióját” – írta.

A kampányfőnök éppen ezért félmilliós nyomravezetői díjat ajánlott fel minden egyes röplapozó azonosításáért. Hozzátette: a fénykép beküldése és a kép alapján a személy megnevezése is 250 ezer forintot ér, ha sikerül megtalálni valakit

