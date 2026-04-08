Szijjártó Péter felajánlotta a segítségét Iránnak azután, hogy Izrael felrobbantotta a Hezbollah személyhívóit

2026-04-08 17:35:00 CEST

Mintha Magyarország nem Izrael egyik legszilárdabb szövetségese lenne.

A Hezbollah személyhívóinak 2024. szeptember 17-18-i robbanásait követően az Orbán-kormány együttműködést ajánlott fel Iránnak - írja a Washington Postban megjelent információkra hivatkozva a 24.

A lap szerint Szijjártó Péter külügyminiszter arról biztosította iráni kollégáját, Abbasz Aragcsit, hogy a magyar titkosszolgálatok a vizsgálataikban összegyűjtött információkat megosztják az iráni féllel. Azon a két 2024-es napon Libanonban összesen 42 ember – köztük 12 civil – vesztette életét, több mint négyezren pedig megsebesültek, a világsajtó pedig azóta is tényként kezeli, hogy Izrael állt a támadáshullám mögött. Ezt Izrael soha nem is cáfolta, a Szijjártó Péter által az irániaknak ajánlott segítség azonban annak a fényében visszatetsző egy kicsit, hogy az Orbán-kormány Izrael egyik legszilárdabb szövetségesének számít Európában és az egész világon úgy, hogy Irán közben Izrael ellensége. Ennek a jele, hogy Magyarország rendszeresen Izrael mellett szavaz az ENSZ-ben, és 2025-ben Benjamin Netanjahu budapesti látogatásakor időzítve az Orbán-kormány azt is bejelentette, hogy kilépteti Magyarországot az izraeli miniszterelnök elleni gázai háborús bűnökkel vádoló Nemzetközi Büntetőbíróságból.

2024-ben egyébként felröppent a hír, hogy az AR924 modellszámú személyhívókat egy Magyarországon bejegyzett cég gyárthatta, kiderült, hogy ez nem igaz, a BAC Consulting Kft. nevét csak papíron használták, a Gold Apollo Ltd. nevű tajvani cég személyhívóit egy bolgár cég, a szófiai székhelyű Norta Global Ltd. importálta.