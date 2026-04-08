JD Vance csak Orbán Viktortól tudta meg, hogy Ukrajna be akar avatkozni a magyarországi parlamenti választásba

2026-04-08 21:47:00 CEST

Az amerikai alelnök bírálta Ukrajnát és az Európai Uniót is.

A Magyarországot érő külföldi beavatkozás a szuverenitás elleni támadás - mondta JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium (MCC) szerdai eseményén Budapesten, kifogásolva, hogy az Európai Unió „pénzügyi nyomásgyakorlását" és az Ukrajna felől érkező, energiaellátással kapcsolatos nyomást egyesek nem tekintik külföldi beavatkozásnak. A Trump-adminisztráció Orbán-kormány melletti kampánytevékenységét és az orosz dezinformációs beavatkozást nem sorolta ide.

Az MTI szerint JD Vance budapesti látogatásával kapcsolatban példátlannak nevezte, hogy egy amerikai alelnök egy héttel egy választás előtt az adott országba utazzon. – Azért vagyunk itt, mert úgy gondoltuk, annyi igazságtalan támadás érte Orbán Viktort, hogy meg kellett mutatnunk: sok barátja van a világban, akik szerint jó munkát végez, és fontos partnere a békének. (...) Amikor az Európai Unió milliárdokat tart vissza Magyarországtól, mert megvédik a határaikat - az állítólag nem külföldi beavatkozás. (...) Amikor az ukránok leállítanak vezetékeket, és ezzel szenvedést okoznak a magyar embereknek, hogy befolyásolják a választást - az állítólag nem külföldi beavatkozás – mondta a parlamenti választásba éppen beavatkozó amerikai alelnök.

JD Vance elárulta, előző nap hallott arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Magyarország energiaellátását a parlamenti választással összefüggésben hozta szóba, de csak Orbán Viktor beszélt neki róla. E szerint az ukrán elnök azt mondta: ha nem így szavaztok, akkor nem kaptok több energiát – ez nem igaz – az amerikai alelnök közölte, hogy ha egy külföldi vezető az energiaellátást ilyen feltételekhez köti, az a választók befolyásolására irányuló nyomásgyakorlás. Elfogadhatatlannak nevezte azt is, amikor egy másik ország kormánya kormánya „szó szerint” azt mondja a magyar embereknek, hogy így szavazzanak, különben megtorlás éri őket. Ez a mondat azért is érdekes, mert tavaly januárban épp a Trump-adminisztráció által kinevezett néhai budapesti amerikai nagykövet, David Cornstein beszélt arról, hogy Magyarország a jó kapcsolatát kockáztatja az Egyesült Államokkal, ha leváltja Orbán Viktort.

JD Vance hangsúlyozta, a magyar embereknek kell eldönteniük, kit választanak vezetőjüknek. Szerinte az Egyesült Államok nem gyakorolt ilyen típusú nyomást Magyarországra, mert tiszteletben tartja a magyar emberek döntéseit és az ország szuverenitását.