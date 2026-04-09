Meduza: A budapesti orosz nagykövetség munkatársainak csaknem fele kapcsolatban állhat hírszerző szolgálatokkal

Budapest;Oroszország;Magyarország;titkosszolgálat;nagykövetség;

2026-04-09 08:09:00 CEST

Sokat elárul az is, hogy Magyarországon négyszer annyian dolgoznak, mint Szlovákiában.

A budapesti orosz nagykövetség 47 alkalmazottja közül 15 különböző orosz titkosszolgálatokhoz köthető, további hat személynek pedig kapcsolatban állhat velük - idézi a Meduza az Agentsvo független orosz tényfeltáró portál információit.

Összehasonlításképpen: a csaknem feleakkora lakosságú Szlovákiában (5,4 millió fő a magyarországi 9,5 millióval szemben) 12 alkalmazott dolgozik az orosz nagykövetségen. A titkosszolgálatok jelenléte az orosz nagykövetség munkájában Magyarországon erősebb, mint Belgiumban, amelynek fővárosa, Brüsszel a NATO és az EU központja is. Ez arra utalhat, hogy a Kreml kiemelt figyelmet fordít Magyarországra.

A nagykövetség első tanácsosa, a 43 éves Vjacseszlav Smidt, aki 2011-ben a 12423-as számú katonai egység törzsfőnöke volt, amely a stratégiai rakétaerőkhöz tartozik. 2024-ben moszkvai lakcímként egy Marsall Birjuzov utcai házat adott meg, ahova rajta kívül legalább három GRU-hoz, vagyis az orosz katonai hírszerzéshez köthető személy is be van jelentve. A másik első tanácsos, a 41 éves Alekszej Saposnyikov ismerősei telefonjában „Lesa, FSZB-s” néven szerepel. 2019 és 2021 között a Rosszotrudnyicsesztvo nevű szervezetnél dolgozott, amely a Kreml külföldi érdekeit képviseli, és amelyet gyakran a titkosszolgálatok fedőszervezeteként emlegetnek.

Az 58 éves kereskedelmi képviselő, Szergej Leljuk a kiszivárgott adatok szerint 2002-ben és 2003-ban az orosz védelmi minisztérium központi levéltárának pénzügyi-gazdasági területén dolgozott. Egy ideig a 64176-os számú katonai egység - vagyis a védelmi minisztérium központi archívuma - területére volt bejelentve. 2025-ben moszkvai lakcímként egy Levoberezsnaja utcai házat adott meg, ahol három olyan GRU-alkalmazott él, akik korábban Irakban és Svájcban teljesítettek szolgálatot. Hasonló kapcsolat figyelhető meg Jurij Csernyikov tanácsos esetében is - felesége lakcímként a GRU központjának címét adta meg -, továbbá Makszim Znamenszkij első titkárnál, Alekszandr Verhnev és Viktor Burcev harmadik titkároknál, valamint Szergej Szolovjov kereskedelmi képviselő-helyettesnél. Ide sorolható Pavel Zsinovjev, Vitalij Kozjajkin és Pavel Gaponjuk attasé - utóbbi korábban az FSZB kriptográfiai akadémiáján dolgozott -, valamint Alekszandr Kurkov konzultáns is.

A nagykövetségen emellett szolgál Alekszej Zarudnyev katonai és légügyi attasé, helyettese Vadim Jurcsenko, továbbá Serali Mamaszolijev, a védelmi minisztérium katonai emlékezetpolitikai feladataiért felelős képviselet vezetője. Egyes nagykövetségi dolgozóknak nincs közvetlen kapcsolatuk a titkosszolgálatokkal, azonban lakcímük, végzettségük vagy korábbi munkahelyük alapján feltételezhető ilyen kötődés.