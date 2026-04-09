Gulyás Gergely szerint az, hogy az amerikaikkal jó viszonyban vagyunk, cáfolja a vádakat az oroszokhoz való lojalitásról

2026-04-09 10:16:00 CEST

Húsvét vasárnapján a a Török Áramlat elleni merényletkísérletet a szerb hatóságoknak sikerült meghiúsítani – mondta a miniszter a jó eséllyel hamis zászlós akcióról. Magyarország számára az energiabiztonság kulcsfontosságú tényezője a Török Áramlat, ezért fokozták a biztonsági intézkedéseket.

Európa továbbra is háborúra készül, egy hangfelvétel szerint ezzel Magyar Péter is pontosan tisztában van, ebből a miniszter azt a következtetést vonta le ebből, hogy az ő feladata az lenne, hogy ehhez csatlakoztassa Magyarországot.

Az amerikaiakkal való jó viszony a miniszter szerint cáfolja az Orbán-kormány oroszokhoz való lojalitásáról szóló vádakat - állította a tárcavezető JD Vance amerikai alelnök látogatása nyomán.