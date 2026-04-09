Gulyás Gergely szerint az, hogy az amerikaikkal jó viszonyban vagyunk, cáfolja a vádakat az oroszokhoz való lojalitásról

Húsvét vasárnapján a a Török Áramlat elleni merényletkísérletet a szerb hatóságoknak sikerült meghiúsítani –  mondta a miniszter a jó eséllyel hamis zászlós akcióról. Magyarország számára az energiabiztonság kulcsfontosságú tényezője a Török Áramlat, ezért fokozták a biztonsági intézkedéseket.

Európa továbbra is háborúra készül, egy hangfelvétel szerint ezzel Magyar Péter is pontosan tisztában van, ebből a miniszter azt a következtetést vonta le ebből, hogy az ő feladata az lenne, hogy ehhez csatlakoztassa Magyarországot.

Az amerikaiakkal való jó viszony a miniszter szerint cáfolja az Orbán-kormány oroszokhoz való lojalitásáról szóló vádakat - állította a tárcavezető JD Vance amerikai alelnök látogatása nyomán.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke élő közvetítésben reagált Az ebek ura című dokumentumfilmben ellene felhozott vádakra. Állítása szerint a Tiborcz Istvánnal való megbeszélésének nem volt köze ahhoz, hogy két nappal később elbocsátotta a hegyvidéki  átvilágítási biztosát.