Török Áramlat: Gyorsan jött a cáfolat, a szerbek egy szóval elintézték az Orbán-kormány állításait az ukrán merényletkísérletről

Orbán-kormány;Szerbia;Magyarország;migránsok;cáfolat;merényletkísérlet;ukránok;Török Áramlat;Aleksandar Vučić;

2026-04-05 20:37:00 CEST

A szerb katonai elhárítás igazgatója világosan kimondta, hogy az ukrán szál dezinformáció. Aleksandar Vučić szerb elnök érdekeinek jobban megfelel, ha migránsokra hárítják a felelősséget.

Minden jel szerint bizonyíték nélkül vádolta meg Ukrajnát Orbán Viktor és Szijjártó Péter is a Török Áramlat elleni merényletkísérlet tervével – derül ki abból a bejelentésből, amelyet Đuro Jovanić, a szerb katonai elhárítás, a VBA igazgatója tett az ügyben vasárnap délután.

A belgrádi biztonsági szervek friss közlései alapjaiban írják felül a budapesti kormányzati kommunikáció által sugallt feltételezéseket a Magyarkanizsa környékén meghiúsított szabotázsakció hátteréről. Miközben Szijjártó Péter a védelmi tanács ülése után nyíltan arról beszélt, hogy az ukránok állhatnak a Török Áramlat elleni állítólagos merényletkísérlet mögött, a szerb hivatalos kommunikáció egészen más irányba mutat. Đuro Jovanić VBA-igazgatója arról beszélt, hogy már hónapokkal ezelőtt voltak információik, amelyek szerint egy migránscsoporthoz tartozó személy készülhetett szabotázsakcióra a Szerbiában húzódó földgáz-infrastruktúra ellen. Đuro Jovanić a közszolgálati RTS cikke szerint

kifejezetten dezinformációként cáfolta azokat az állításokat, hogy a szerb rendőri és katonai erők egy másik ország érdekében léptek volna fel, hogy Ukrajnát valamiféle szabotázsakcióval lehessen vádolni.

A VBA első vizsgálatai alapján egyébként kiderült, hogy a Magyarkanizsa térségében, a Török Áramlattól néhány száz méterre megtalált két hátizsáknyi robbanóanyagot az Egyesült Államokban gyártották, de a gyártás helye önmagában semmit sem mond a megrendelőről vagy a végrehajtóról. A szerb álláspont tehát nemcsak hogy nem támasztja alá az Orbán-kormány állításait arról, hogy ukránok készültek merényletre a földgázvezeték ellen, hanem gyakorlatilag romba is döntik a vádakat.

Az állítólagos ukrán szálat a szerb demográfiai adatok sem erősíti meg, éppen ellenkezőleg. Hivatalos adatok szerint 2022-ben 1115, 2023-ban 403, 2024-ben 375, 2025 első hét hónapjában pedig mindössze 164 ideiglenes menedékjogi döntés született ukrán állampolgárok ügyében; az UNHCR 2026 februári statisztikája is azt jelzi, hogy az ukrán jelenlét továbbra is rendkívül alacsony, mintegy ezres nagyságrendű Szerbiában. Ezzel szemben az orosz jelenlét sokkal látványosabb: a Reuters a szerb belügyi adatokra hivatkozva azt írta, hogy 2022 februárja és 2023 közepe között több mint 30 ezer orosz regisztrált ideiglenes tartózkodásra, eközben pedig több mint 11 ezer vállalkozást is alapítottak. Magyarán: ha valamilyen külföldi emigráns közeg tömeges jelenlétéről beszélünk Szerbiában, az semmiképpen sem ukránt jelent.

Migránsok alatt Szerbiában egyébként muszlim bevándorlókat szoktak érteni, az pedig a leginkább Aleksandar Vučić érdekeinek meg is felel, hogy a muszlim bevándorlókra terelje a gyanút. A szerb elnök az illegális migráció elleni fellépést rendre központi politikai témává emeli, és ezt elsősorban a balkáni útvonalon érkező, jórészt közel-keleti és észak-afrikai csoportok,, jellemzően muszlim bevándorlók elleni uszításként. A strasbourgi ECRI pedig rámutat, hogy Szerbiában a választási időszak környékén mindig jelentősen felerősödik a xenofób, menekültellenes retorika, a migránsokat pedig egyre gyakrabban állítják be a szerbek biztonságát fenyegető tényezőként.

Az, hogy migránsok készültek szabotázsakcióra a Török Áramlat ellen, tökéletesen illik egy régóta használt belpolitikai sablonba.

Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni a belpolitikai összefüggéseket is. Szerbiában előrehozott választásokat rendeznek, várhatóan még az idén, Aleksandar Vučić célja pedig nyilván az, hogy minél kedvezőbb helyzetbe hozza magát. Egyre erősebb ugyanis a párttá szerveződött diákmozgalom, amely az egy héttel korábbi részleges önkormányzati választáson ugyan egyetlen településen sem került többségbe az önkormányzatokban, de több helyen igencsak megszorongatta az államfő pártját, a jobboldali Szerb Haladó Pártot.

A Jovanić-féle bejelentés mindenesetre rendkívül kellemetlen az Orbán-kormány számára. Stratégiai szövetségesként Magyarország aligha kezdheti nyíltan kétségbe vonni a szerb katonai elhárítás állítását, vagyis hogy nem ukránok, hanem migránsok állhatnak az állítólagos merényletkísérlet mögött. Az Orbán-kormánynak az április 12-i választási kampányba illesztett magyarázata ezzel tarthatatlanná vált.

Mint ismert, a vasárnap reggeli nagyszabású szerb rendőri-katonai akció hírére Orbán Viktor összehívta a védelmi tanácsot, utána pedig elrendelte, hogy a Török Áramlat teljes magyarországi szakasza a szerbtől a szlovák határig katonai védelmet kapjon. Mivel februárban ukrán fenyegetésre hivatkozva az Orbán-kormány egyszer már elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét Magyarországon, némi joggal vetődhet fel a kérdés, hogy a Török Áramlat egésze miért nem számított kritikusnak eddig.