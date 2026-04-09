Lefoglalta a vasi kamu Magyar Péter ajánlóíveit a rendőrség

választás;nyomozás;Vas vármegye;ajánlóívek;választás rendje elleni bűncselekmény;

2026-04-09 14:20:00 CEST

Több bűncselekmény gyanúja miatt vizsgálódnak.

Választás rendje elleni bűncselekmény és okirathamisítás miatt folyik nyomozás Vas vármegye 2-es számú választókörzetében - írja az Úgytudjuk a sárvári jegyzőre hivatkozva.

Szijjártó Valéria - aki egyben a helyi választási iroda vezetője is - elmondta, hogy a rendőrség lefoglalta a választási iroda páncélszekrényében őrzött ajánlóívek közül azokat, amelyeket Magyar Péter (független), Deák Gábor (DK), valamint Salis Julien Priscilla (NÉP) adott le.

A Tisza Párt elnökének névrokonát, valamint a DK jelöltjét nyilvántartásba vették, Salist azonban nem. Az irodavezető kérdésre azt is közölte, hogy visszalépésről egyelőre nem érkezett jelzés, erre egyébként aznap 16 óráig volt lehetőség.

Magyar Péter egyébként egy Fidesz-szimpatizáns szobafestő, Bucsu településen él.