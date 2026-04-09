Visszalépett a parlamenti választástól Czeglédy Csaba

2026-04-09 16:30:00 CEST

Mint mondta, nem tudna azzal a tudattal együtt élni, hogy adott esetben mandátumhoz segít egy fideszest.

Bejelentette a Facebookon visszalépését a vasárnapi országgyűlési választásokon való indulástól Szombathelyen a hivatalosan független, de a Demokratikus Koalíció támogatásával induló Czeglédy Csaba.

A politikus elmondása szerint élete talán egyik legnehezebb döntését hozta meg, tette jobb meggyőződése ellenére, megfogalmazása szerint külső és belső kényszerből. „A külső kényszer a Fidesz által teremtett torz, a jogállamot csúfoló választási rendszer, a belső kényszer pedig az, hogy én nem tudnék azzal a tudattal együtt élni, hogy fideszest segítek győzelemre” - indokolt Czeglédy Csaba, hozzátéve, a Fidesz rengeteg mindent elvett tőle az elmúlt 16 évben, de „a becsületemet nem tudta. A becsületemet nem adom.”

Mint mondta, listán azért le fog szavazni a DK-ra, mert tragédiának tartaná, ha a baloldali-liberális értékeknek nem lenne a parlamentben képviselete.

A Vas megyei 1-es körzet tehát nagy eséllyel a fideszes Vámos Zoltán és a tiszás Rápli Róbert között fog eldőlni. A Mi Hazánk Danka Lajost, a Kutyapárt Kóber György Márkot indítja itt.

Czeglédy Csabát, a jelenleg független szombathelyi önkormányzati képviselőt nemrég, 2026. február 13-án ítélte nem jogerősen 7 év fegyházra a Kecskeméti Törvényszék mondván, az eltűnő közéleti fantom, Az ördög ügyvédje bűnsegédje volt. Különleges személyes adattal való visszaéléssel vádolta az ügyészség, egészen pontosan azzal, hogy ő adta ki azt a hírhedt videót, amelyen Borkai Zsolt volt fideszes győri polgármester látható egy 2018-as jachtkiránduláson szervezett orgián az Adrián.

Czeglédy Csaba ellen folyamatban van egy másik eljárás is. 2019. február 4-én emeltek vádat ellene, valamint társai ellen. Ekkor a politikus még a Demokratikus Koalíció tagja, a szombathelyi székhelyű Humán Operátor Zrt. igazgatóságának elnöke és tényleges ügyvezetője volt, amelynek az ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt bűnösnek mondták ki és hét év szabadságvesztésre ítélték a Kecskeméti Törvényszéken. Hatósági közlések szerint hatmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó bűncselekményekről van szó, a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség súlyosbításért fellebbezett az ügyben.