Nagy Ervin feljelentést tett választási csalás miatt

Fidesz;Nagy Ervin;választási csalás;

2026-04-09 16:49:00 CEST

Egy közzétett hangfelvétel szerint 10 ezer forinttal akarnak szavazatokat vásárolni a kormánypárti jelöltnek, Mészáros Lajosnak. A színművész szerint országos szinten zajlik az ilyesmi.

Megtettem a feljelentést a választási csalás ügyében, miszerint a Fidesz 10 000 forinttal vesztegeti a dunaújvárosi fiatalokat a szavazatukért - közölte Nagy Ervin, a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje a Facebookon.

Az ügyben a színművész-politikus egy hangfelvételt is közzétett, amely szerinte bizonyítja a bűncselekményt. Ezen az hallható, hogy egy meg nem nevezett személy felvet egy „lehetőséget” a hallgatóságának, amit a Fidesz kérésére tolmácsol, nevezetesen, hogy 10 ezer forintot kapnak, ha a kormánypártra voksolnak. „Fogjátok a papírt az X-szel, nyomtok egy szelfit, nyomtok egy szelfit, nem kell elküldeni senkinek, huszonikszedike után (...) bejöttök ide, beülünk, megmutatjátok a szelfit és akkor odaadom a pénzt” - hangzik el a felvételen. „Ez egy lehetőség, tehát én erről nem is fogok veletek soha többet beszélni, tehát ez a beszélgetés meg sem történt. Ha így történik, szó nélkül bejöttök, megmutatod, adom a pénzt és mentek ki és ennyi” - mondja az illető, majd még hozzáteszi, hogy ezt ne mondják el senkinek.

Nagy Ervin ezek után közölte, a dunaújvárosi fideszes Mészáros Lajos emberei arra próbálják meg rávenni a fiatalokat, hogy adják el a szavazatukat 10 ezer forintért a Fidesznek. Ez egyértelmű választási csalás és bűncselekmény, amit a törvény 3 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni - közölte.

A Tisza Párt képviselőjelöltje közölte:

„Ismert a hangfelvételen szereplő személy, aki a tegnapi napon Rácalmáson folytatta a megvesztegetési körútját. Rövidesen jogi következményei lesznek az ügynek. Vége annak a világnak, hogy politikai kapcsolatok révén bárki elkerülheti a felelősségre vonást.”

A színművész beszámolója alapján gyakorlatilag egy piramisrendszert építettek ki: „A fiatalok 2000 forintos órabérért dolgoznak, 600 forint jár egy aláírásért, és ha maguk alá újabb fiatalokat szerveznek be, az általuk gyűjtött aláírások után 25 százalék jutalékot kapnak. Mindeközben a fiataloknak utasításba adják, hogy ha valaki kérdezi, tagadják a pénzbeli juttatást, és azt állítsák, hogy meggyőződésből házalnak. Magyarul tehát egy piramisrendszert építettek ki, és így veszik rá a középiskolásokat a hazugságra” - jelentette ki Nagy Ervin, majd a fideszes Mészáros Lajost ennek fényében visszalépésre szólította fel.

A színész-politikus azt is megfogalmazta: ne legyenek illúzióink, ez országos szinten zajlik.