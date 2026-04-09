Oschadbank: A NAV a hatóság által meghamisított videót mutatott be az ukrán pénzszállítókról, követeljük a lefoglalt értékek visszaadását

2026-04-09 16:36:00 CEST

Horváth Lóránt ügyvéd osztotta meg az ukrán Oschadbank közleményét az évekkel korábbi, állításuk szerint manipulált felvételről, amelynek közzétételét, ahogy az egyik pénzszállító mobiltelefonjának lefoglalását is jogellenesnek tartják.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2026.04.08-án „A nyomozás aktuális állása az aranykonvoj-ügyben” címmel közzétett videóját a hatóságok manipulálták. A közzétett videó hangminőségét jelentősen lerontották, a készítők a „harasó” (jól) szó helyére a „korrupciós” szót illesztették. Már a szövegkörnyezetből is egyértelmű, hogy a beszélő „jól látszik”-ot mond, hiszen előtte ülő azt mondja: „vedd oldalról”, amire az operátor azt válaszolja: „jól látszik”. Emellett a „pénz” szó egyáltalán nem szerepel a felvételen, és a beszélgetés kontextusában teljesen logikátlan is lenne – olvasható az Oschadbank csütörtöki hivatalos közleményében, amelyet az ukrán pénzszállítók ügyvédje, Horváth Lóránt a saját Facebook-posztjának kommentjében tett közzé.

Az Oschadbank a 2026. április 8-án a NAV-nak a videóhoz fűzött közleményére reagálva, azt írta, hogy a pénzeszközeik és értékeik március elejei lefoglalása, visszatartása jogellenes. Ugyancsak annak tartják a videóhoz vezető hivatkozást, amelyet – ahogy írták – feltehetően az egyik, Magyarországon feltartóztatott pénzszállító munkatárs mobiltelefonjáról szereztek meg. – A NAV közleménye megerősíti, hogy az Oschadbank által szállított bankjegyek újak, nemrég nyomtatottak, és nem voltak forgalomban. Ez teljes mértékben megfelel az Oschadbank jogszerű tevékenységének, amely készpénz valuta szállítását végzi Ukrajnába a Raiffeisen Bankkal (Ausztria) kötött nemzetközi megállapodás alapján – hangsúlyozta a közlemény.

Kitértek arra, hogy a NAV szerint a feltartóztatott ukrán állampolgárok tanúi státuszban vannak. – Ugyanakkor az intézkedés óta eltelt közel egy hónap során a nyomozó hatóság nem adott választ a vagyon visszatartásának jogalapjára vonatkozó számos megkeresésre – ideértve az egyik pénzszállító mobiltelefonját, valamint az azon található adatokhoz való hozzáférést is. E körülmények között a bank álláspontja szerint a mobiltelefon lefoglalása, annak további visszatartása, valamint a tartalmához való hozzáférés jogellenes. Ennek megfelelően az eszközről származó videó közzététele is jogellenes – szögezték le, hivatalosan kijelentve: a közzétett videót meghamisították. Szerintük ezt támasztják alá a hozzáadott magyar feliratok is, amelyekbe egy olyan – a hanganyagban nem szereplő – kifejezést illesztettek be, hogy „korrupciós pénz”.

– A NAV következtetései, amelyek a videót az Oschadbank pénzeszközeinek jogellenes visszatartásával kapcsolják össze, kifejezetten ezen mesterségesen hozzáadott kifejezésen alapulnak. A videó archív felvétel, évekkel korábban készült, Bécs közelében egy pihenőhelyen – fűzték mindehhez, részletezve a videó készítésének történetét, amelyet hiteles dokumentumokkal tudják alátámasztani.

A pénzintézet megkeresett egy vezető nemzetközi könyvvizsgáló céget is annak igazolására, hogy a szerződéses háttér és a készpénz- és értékszállítási eljárások megfeleltek a magyar és a nemzetközi előírásoknak.” Végül leszögezték, hogy az Oschadbank azonnali hatállyal követeli valamennyi jogellenesen lefoglalt eszköz visszaszolgáltatását, és fenntartja a jogot a további jogi lépések megtételére a szándékos dezinformáció terjesztésével szemben.