Ezer katona földi maradványait szállították haza Ukrajnába, 41 elesett oroszért cserébe

Oroszország ezer elesett katona holttestét adta vissza Ukrajnának április 9-én, cserébe az ukránok 41 elesett orosz katona földi maradványait adták át – írja a The Kyiv Independent egyrészt a hadifoglyok hazaszállításáért felelős ukrán koordinációs központ, valamint a TASZSZ orosz állami hírügynökség közlésére hivatkozva. Ukrajnában az illetékesek nyilatkozata szerint a nyomozó hatóságok és a belügyminisztérium szakértői megkísérlik azonosítani a holttesteket, hogy saját családjaiknak adhassák vissza az áldozatokat.
Az elesett katonák földi maradványainak cseréje az Egyesült Államok ösztönzésére gyorsult fel. A cikk szerint ezek a cserével végződő tárgyalások Kijev és Moszkva között azon kevés kapcsolati szálak egyike, amelyek még a több mint négy éve tartó háború során megmaradtak és működnek. A cseréről a tavaly júniusi isztambuli tárgyalások idején egyezség is született, azóta több ezer holttest tért haza.Volodimir Zelenszkij: 55 ezer ukrán katona halt meg eddig az Oroszországgal vívott háborúban
Mint írták, Oroszország nagyobb veszteségeket szenvedett el az Ukrajna elleni háborúban, mégis több holttestet ad át, mint amennyit kap. Ennek az lehet az indoka, hogy Oroszország jelenetős ukrán területet foglalt el, ahol a háború frontvonala volt, és a támadások több halálos áldozatot követeltek.Kétmillióhoz közelít a halottak, sebesültek vagy eltűntek száma, az oroszok a második világháború óta nem veszítettek annyi embert, mint Ukrajna ellen