Volodimir Zelenszkij: 55 ezer ukrán katona halt meg eddig az Oroszországgal vívott háborúban

Oroszország;Ukrajna;ukrán hadsereg;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-02-05 14:26:00 CET

Az elesettek valódi száma ennél magasabb lehet, sok embert a máig eltűntként tartanak nyilván Ukrajnában.

Volodimir Zelenszkij 55 ezerre teszi az Ukrajnában hivatalosan a harctéren megölt katonák számát, függetlenül attól, hogy hivatásosok vagy mozgósítottak voltak. Ez azonban lényegesen alacsonyabb szám lehet, mint Ukrajna valós vesztesége: ahogy az ukrán elnök is elismerte, sokan vannak, akiket eltűntnek nyilvánítottak – írja a BBC.

Volodimir Zelenszkij szerdán France 2 francia köztelevíziónak adott interjújában hozta nyilvánosságra a katonai veszteségeikről szóló hivatalos adatokat. Az ukrán államfő legutóbb 2024 decemberében adott tájékoztatást az ukrán hadsereg áldozatairól, akkor a halálesetek számát 43 ezerre becsülte.

Hat hónappal ezelőtt az ukrán belügyminisztérium több mint 70 ezer embert tartott nyilván eltűntként – katonákat és civileket egyaránt –, de a részletes bontást soha nem közölték. Az áldozatok valós száma a most közölt 55 ezernél magasabb lehet, de orosz oldalon jóval többen eshettek el a fronton. Bár Kijev és Moszkva rendszeresen közzéteszi a másik fél veszteségeinek becsléseit, saját halottaikról nem szívesen adnak részletes információkat.

A washingtoni CSIS tanulmánya szerint például az Ukrajna elleni teljes körű invázió 2022. február 24-i kezdetétől 2025 decemberéig mintegy 1,2 millió orosz és közel 600 ezer ukrán katona halt meg, sebesült meg vagy tűnt el, s a két ország együttes vesztesége idén tavasszal várhatóan eléri a döbbenetes kétmilliós számot, miközben Moszkva egyre fokozza támadásait a szomszédja ellen.

A nemrégiben közzétett jelentés – amely nyugati és ukrán tisztviselőkkel készített interjúk, valamint a független orosz Mediazona portál és a BBC orosz csatornája által gyűjtött adatok alapján készült – a két hadsereg halottainak számát 325, illetve a 144 ezerre teszi. A tanulmány szerint kijelenthető, hogy Oroszország nagyobb emberveszteséget szenvedett el a közel négy éve húzódó ukrajnai háborúban, mint bármely nagyhatalom a második világháború óta bármely háborúban.