Publicus: A magyarok nagy többsége értesült azokról a botrányos ügyekről, amelyek kellemetlenek a Fidesznek

A magyarok nagy többsége értesült azokról a botrányos ügyekről, amelyek kifejezetten kellemetlenek lehetnek a Fidesz számára közvetlenül a választások előtt – derült ki a Publicus Intézet Népszava számára készített reprezentatív felméréséből, amely április 7-9. között készült 1004 fő megkérdezésével.
Arról tízből nyolc ember hallott, hogy a Szabó Bence rendőrnyomozó által először nyilvánosságra hozott információk alapján a Tisza Pártot titkosszolgálati eszközökkel próbálta tönkretenni az Alkotmányvédelmi Hivatal. A Tisza párt szavazóinak 94 százaléka ismeri a történetet, de az arány a kormánypárti szavazók körében sem elhanyagolható, 68 százalék, míg a bizonytalanok 69 százaléka tud az ügyről. Az emberek 51 százaléka elhiszi, hogy a titkosszolgálati szerv az ellenzéki párt ellen dolgozott, ennél jóval kevesebben (33 százalék) mondták ennek ellenkezőjét, 16 százalék pedig nem foglalt állást ebben a kérdésben.Publicus: A biztos szavazó pártválasztók körében 52-39-re vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt
A kormánypárt híveinek negyede (26 százalék) is elhiszi a Szabó Bence által elmondottakat, ez az arány 77 százalék a Tisza szavazóinak körében, és 37 százalék a bizonytalanoknál (ugyanakkor körükben majdnem 30 százalékos azok aránya, akik nem válaszoltak). Azzal a Fidesz által hangoztatott véleménnyel, miszerint a nyomozó tiszt politikai okból állt a nyilvánosság elé és a vádak, amelyeket megfogalmazott, nem igazak, a megkérdezetteknek csupán 21 százaléka ért egyet, amit a Fidesz szavazói húznak fel, körükben ez az arány 40 százalékos. A Tisza Párt támogatónak viszont több mint 80 százaléka nem ért egyet ezzel a Szabó Bencét hiteltelenítő állítással.
Az adott esettől függetlenül a magyarok 78 százaléka szerint nem elfogadható, ha a kormányzó párt a saját politikai ellenfelei ellen fordítja az állami titkosszolgálatokat, további 3 százalék pedig „inkább nemmel” felelt.
Összességében csupán az emberek 8 százaléka ért egyet ezzel a gyakorlattal, minden tizedik kormánypárti szavazó illetve bizonytalan tartja elfogadhatónak, ha a titkosszolgálatok az ellenzékre dolgoznak.
Hasonlóan sokan, a kutatásban résztvevők 82 százaléka hallott arról, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter rendszeresen informálta az orosz külügyminisztert a magas szintű uniós tanácskozásokról, azok szüneteiben. Erről a Tisza szavazóinak 96, a kormánypártiaknak 70, a bizonytalanoknak 72 százaléka értesült. A külügyminiszter tetteinek megítélésében viszont nagy a különbség a politikai oldalak között: tízből hat Fidesz szavazó szerint Szijjártó orosz kapcsolatai és együttműködése a normális ügymenet része, 5 százalékuk szerint viszont aláássa a bizalmi viszonyt az európai partnerek és intézmények között, további 4 százalék szerint viszont egyenesen hazaárulás. (A kormánypárti hívek 30 százaléka elkerülte a válaszadást ebben a kérdésben.) Másképp gondolkodnak a Szijjártó és Szergej Lavrov közötti „forródrótról” a Tisza szavazói: 37 százalékuk mondta, hogy ez hazaárulás, 28 százalékuk szerint a magyar és az európai értékek elárulása, szintén 28 százalék gondolja, hogy az európai bizalmi viszonyok aláásása, és csak 3 százalékuk gondolja a rendes ügymenet részének. Az összes megkérdezett közül 22 százalék tartja hazaárulónak Szijjártót, és ugyanennyien gondolják normálisnak az oroszok informálását az uniós belügyekről.Medián: Még a fideszesek csaknem ötöde is úgy gondolja, hogy a Török Áramlat elleni állítólagos támadás egy megtévesztő akció volt
Minden második ember elképzelhetőnek tartja, hogy emiatt kizárják Magyarországot egyes uniós döntéshozatalokból, további 9 százalék pedig „inkább igennel” felelt erre a kérdésre, vagyis majdnem 60 százalék nem tartja kizártnak ezt az eshetőséget, ellenkezőképpen csupán a válaszadók 28 százaléka gondolkodik. A Tisza szavazói sokkal nagyobb arányban – 82 százalék – tartanak attól, hogy kimaradhatunk a döntésekből, mint a Fidesz hívei, akiknek a körében ez az arány 33 százalék, míg a bizonytalanok között 53 százalék.
Arról a kutatásban résztvevők 71 százaléka hallott, hogy Pálinkás Szilveszter katonatiszt beszámolója szerint a magyar hadsereg a miniszterelnök fia, Orbán Gáspár személyes sugallatára tervezett az afrikai Csádba katonai missziót, és a résztvevő katonák felének elvesztésével számolt. Ennek a történek az ismertsége a kormánypárti szavazók között 51, a Tisza Párt támogatói körében 93, a bizonytalanoknál 56 százalék. Azzal a kormányzati szereplők által hangoztatott állítással, miszerint a katonatiszt politikai okból állt a nyilvánosság elé, és a vádak, amelyeket a miniszterelnök fiával szemben megfogalmazott, nem igazak, a megkérdezetteknek csupán 19 százaléka ért inkább egyet. Pálinkás Szilveszter szavait a fideszesek kérdőjelezik meg a legnagyobb, 39 százalékos arányban. A konkrét esettől függetlenül a magyarok 79 százaléka elfogadhatatlannak tartja, hogy a miniszterelnök fiának személyes döntése alapján Magyarország katonákat küldjön egy veszélyes övezetbe, amelyhez nem kapcsolódik fontos magyar érdek. Ennek ellenkezőjét csupán 3 százalék mondta, 18 százaléknyi nem válaszoló mellett.Megszámoltuk, ezt minden jel szerint 55-51-re a Tisza fogja nyerni a Fidesz ellen a választókerületekben