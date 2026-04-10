Medián: Még a fideszesek csaknem ötöde is úgy gondolja, hogy a Török Áramlat elleni állítólagos támadás egy megtévesztő akció volt

2026-04-10 11:33:00 CEST

Nem igazán ment át a kormányzati narratíva.

A magyarok többsége szerint megtévesztő akció volt a húsvétvasárnapi, Török Áramlat elleni állítólagos támadási kísérlet, azért, hogy azzal beavatkozzanak a magyar országgyűlési választásokba a Fidesz mellett - erre jutott a Medián friss, kedden és szerdán 800 fős véletlen mintán, telefonos megkérdezéssel végzett közvélemény-kutatása, amelynek eredményeit a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján több szempontú súlyozással korrigálták.

Mint ismert, vasárnap Aleksandar Vučić szerb elnök jelentette be, hogy a Török Áramlat gázvezeték szerbiai szakasza ellen támadási kísérlet történt, amelyet követően az Orbán-kormány természetesen azonnal Ukrajnát kezdte gyanúsítani, Orbán Viktor miniszterelnök pedig a vezeték hazai szakaszának katonai védelem alá helyezését jelentette be.

A hvg.hu által ismertetett felmérés szerint az állítólagos támadás híréről a magyarok túlnyomó többsége hallott, de érdekes módon legkisebb arányban épp a Fidesz-KDNP támogatói, 84 százalékuk. Legnagyobb arányban a Tisza Párt szimpatizánsai hallottak róla, nekik 96 százaléka ismerte a történetet, a teljes népességben pedig az arány 91 százalék.

Azon túl, hogy természetesen jelentős egybecsengés van a pártpreferencia és aközött, hogy mennyire adnak hitelt a kormányzati narratívának vagy sem, figyelemre méltó, hogy a fideszes üzenet még a kormánypárt támogatóinál sem talált osztatlan befogadókészségre. A válaszok szerint a Fidesz szimpatizánsainak is csak 59 százaléka vélekedett úgy, hogy ez egy komoly fenyegetés volt a magyar energiaellátásra nézve, amit szerencsére sikerült kivédeni. 23 százalékuk bizonytalan volt a kérdésben, 18 százalékuk pedig egyenesen úgy vélekedett, hogy ez egy megtévesztő akció volt, hogy a Fideszt segítve beavatkozzanak a magyar választásokba.

A Tisza Párt támogatóinál ilyen meglepetés nincs, 91 százalékuk szerint megtévesztő akcióról volt szó, 7 százalékuk bizonytalan és csak 2 százalékuk gondolja úgy, hogy valós fenyegetést sikerült elhárítani. Más pártok szavazói, illetve a pártnélküliek között 57 százalék volt azok aránya, akik szerint Fidesz érdekében történt hamis zászlós akcióról beszélünk, a teljes népességben ugyanez 61 százalék, szemben a fideszes állításnak hitelt adó 23 százalékkal és a 16 százaléknyi bizonytalannal.