Orbán Viktor szerint szervezett kísérlet folyik arra, hogy káosszal megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését

Orbán Viktor;parlamenti választás;

2026-04-10 07:57:00 CEST

Ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza – állapította meg a miniszterelnök.

Vasárnap választunk, nem csak kormányt, sorsot a hazának. Tizenhat év alatt egy düledező országból stabil és biztonságos hazát építettünk együtt, hazaküldtük az IMF-et, megadóztattuk a bankokat és a multikat, és így megszüntettük Magyarország kiszolgáltatottságát – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggel közzétett videójában.

A kormányfő ezt követően azt fejtegette, egymillió új munkahelyet teremtettek, bevezették a 13. és 14. havi nyugdíjat, négyszeresére emelkedtek a bérek, bevezették a rezsicsökkentést, megvédték a családokat az elszálló üzemanyagáraktól, kerítést építettek, megálljt parancsoltak az illegális migrációnak. És képesek voltunk – folytatta – ha kellett, Brüsszel ellenében is nemet mondani a háborúra.

– Ezek mind a mi közösen elért eredményeink. De most az a veszély fenyeget, hogy mindazt, amit együtt felépítettünk, elveszíthetjük. A világban dúló háborúk mellett egy olyan energia- és pénzügyi válság kopogtat Európa ajtaján, amelyből Magyarország sem maradhat ki. Ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat

– közölte, szerinte ugyanis ők

külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze,

erőszakkal fenyegetik híveiket,

koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választás előtt,

tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna a voksokat.

– Beszéljünk világosan, ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással és nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor közölte, ez most nem a széthúzás, a harag, a gyűlölködés ideje, Magyarországnak összefogásra, egységre, biztonságra van szüksége. – Mi nemzeti egységet hirdetünk, és az előttünk álló nagy európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni – mondta, majd jelezte, „ehhez a kulcs most vasárnap az önök kezében van”. Majd mindenkit arra kért, beszéljen családjával, barátaival, ismerőseivel és mondja el nekik, „a tét óriási, a változtatás veszély, a Fidesz a biztos választás”.