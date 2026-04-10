A DK hajdú-bihari választókerületi jelöltje arra kéri szavazóit, hogy egyéniben a tiszás jelöltet támogassák

DK;parlamenti választás;Tisza Párt;Csige Tamás;

2026-04-10 07:27:00 CEST

Tudom, hogy egy demokratának mi a helyes döntése a kialakult helyzetben – jelentette ki Csige Tamás a közösségi oldalán.

„Nem léptem vissza, mert egy közösségnek is felelősséggel tartozom, de tudom, hogy egy demokratának mi a helyes döntése a kialakult helyzetben” – írja Csige Tamás, a DK hajdú-bihari, 6-os választókerületi egyéni jelöltje a Facebook-oldalán. Posztjában kiemeli, kéri, hogy vasárnap a szavazólapot mindenki ezzel a tartalommal juttassa az urnákba.

Bejegyzéséhez – melyet elsőként a Telex vett észre – Csige Tamás egy képet is mellékelt, melyről kiderül: szavazóit arra buzdítja, hogy a kormányváltás érdekében szavazzanak Göröghné Bocskai Évára, a Tisza Párt jelöltjére egyéniben, a rendszerváltás érdekében pedig a Demokratikus Koalícióra.

A képre egy, a visszalépő Czeglédy Csabától kölcsönzött idézetet is írt: „én nem tudnék azzal a tudattal együtt élni, hogy fideszest segítek győzelemre. A Fidesz annyi mindent elvett tőlem az elmúlt tizenhat évben: a becsületemet nem tudta. A becsületemet nem adom.”

A választókerületben Csige Tamáson és Göröghné Bocskai Éván kívül a fideszes Papp Zsolt és a mi hazánkos Nagy Zoltán indul.