Török Áramlat: Egyre több a kérdőjel az állítólagos merényletkísérlet körül, már egy volt miniszterelnök is hamis zászlóról ír

Szerbia;Magyarország;merényletkísérlet;Török Áramlat;hamis zászló;

2026-04-06 15:00:00 CEST

A földgázvezeték közelében talált robbanószerek ügye túl készségesen simul a Fidesz kampányának a logikájába.

Egyre több külföldi szereplő szólal meg a Magyarkanizsánál, a Török Áramlat földgázvezetéktől mindössze néhány száz méterre talált két hátizsáknyi robbanóanyag ügyében, és egyre erősebb kételyeket fogalmaz meg az eset időzítésével kapcsolatban. Az Európai Demokrata Párt, az EDP – a Francois Bayrou vezette centrista pártcsalád, amelynek a Renew Europe tagjaként kilenc képviselője van az Európai Parlamentben – este arról írt az X-en, hogy a Szerbiát és Magyarországot összekötő földgáz-infrastruktúra közelében talált robbanószerekről szóló hír feltűnően kedvező pillanatban érkezett Orbán Viktor számára. Az EDP szerint napok óta olyan felröppentek hírek Budapesten, hogy orosz mintájú hamis zászlós akció készülhet, amelynek célja a háborús hisztéria újbóli felszítása a magyarországi választás előtt.

Az EDP úgy fogalmazott: ezután szinte vezényszóra „fedezték fel” a robbanóanyagot a Török Áramlat szerbiai útvonalának közelében, Aleksandar Vučić szerb elnök pedig azonnal figyelmeztette szövetségesét, Orbán Viktort. Az EDP szerint az időzítés aligha lehetne kedvezőbb, mivel Magyarország április 12-én parlamenti választást tart, miközben több friss felmérés is azt mutatja, hogy a Fidesz komoly nyomás alatt van. A cél hisztériakeltés, sőt, akár a voksolás megzavarásának lehetősége is inkább politikai logikára utal, mint valódi biztonsági megfontolásokra.

Hasonló kételyeket fogalmazott meg Carl Bildt volt svéd miniszterelnök és külügyminiszter, egykori bosznia-hercegovinai főképviselő is. Ő az X-en azt Írta, az ügy egy megrendezett művelet, hamis zászlós akció benyomását kelti, amely alkalmas lehet a magyar parlamenti választás megzavarására vagy akár leállítására. Hozzátette: szerinte Aleksandar Vučić ebben készséggel segítene Orbán Viktornak.