Magyar Péter: Ez pancserpuccs volt, olyan fideszes puccs

2026-04-01 19:45:00 CEST

Mintha egy rocksztárt vártak volna, olyan izgalommal sétálgattak, beszélgettek a helyiek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Öcsödön, ahol Magyar Péter kezdte szerdai, hat állomásos országjárását.

– Sietek, nehogy lemaradjak – loholt kosárral kezében egy középkorú nő, s közben a járdán álldogáló ismerőseinek is intett: jöjjenek közelebb, ha jó helyet akarnak maguknak a színpad előtt. Sok volt a fiatal, s köztük sok a roma. Egy fiatal lány lelkesen „élőzött” a téren, majd odakiáltotta a többieknek, hogy már háromszázan nézik a közvetítését, pedig még el se kezdődött az igazi esemény.

A színpad előtt Farkas Csongor, a jogász-közgazdászból gazdálkodóvá lett tiszás képviselőjelölt szignózta folyamatosan az elé vitt tiszás plakátokat, szórólapokat – úgy tűnt, ezeket ereklyeként vitték haza később a hívek. Mikor megkérdeztük, miért épp Öcsödön, egy háromezer fős, hátrányos helyzetű településen tartják a szerdai első fórumot, azt felelte: pont azért, hogy ezekhez az emberekhez is eljuttassák az üzeneteiket. Legfőképp azt, hogy a Tisza nem akar háborút, és senkinek a gyerekét, unokáját nem fogják elvinni Ukrajnába.

– Sajnos itt mindenki a „köztévét” nézi, ahogy mondják régi beidegződéssel „a magyar egyest meg kettest”, onnan pedig csak a riogatást hallják. Hiába van internet, ott kevesen tájékozódnak, ezért is fontos, hogy személyesen hallják, amit mondunk

– magyarázta. A fiatal gazda később a közönség előtt arról beszélt, hogy ő a napot ma is gumicsizmában, kétkezi munkával kezdte, olyannal, amit ez a kormány lenéz, pedig nem kellene. Szavai szerint megnézte, 2022-ben mit ígért a később nyertes fideszes képviselő és a kormány a településnek, s döbbenten látta, hogy semmit. – Még ígérni sem tudtak Öcsödnek, nemhogy beruházást idehozni – jelezte.

Megszólítottuk a nézők között álldogáló polgármestert, Molnár Andrást is, aki azt mondta: független településvezetőként van jelen, egy polgármesternek ugyanis pártok felett kell állnia, így a tiszás programot is végignézi. Eme állításának némiképp ellentmond, hogy pár hete egy interneten közzétett videóban nyíltan a térség fideszes jelöltje, Herczeg Zsolt támogatására buzdított, aki ezt meg is köszönte.

Pár perccel a meghirdetett időpont után, a szokásos országjárásos koreográfiával – zene, zászlólengetés, kézfogások – megérkezett aztán Magyar Péter, aki azzal kezdte: a magyar vidék végleg fellázadt Orbán Viktorék korrupt hatalma ellen.

– Azt mondják az emberek, nem arra adták a szavazatukat, hogy kirabolják az országunkat, pedofil rémek több ezer kiskorú gyermeket tönkretegyenek, elrabolják a nemzeti bankból a pénzünket, s magára hagyják a magyar vidéket. Ma emiatt minden második fiatal azon gondolkodik, hogy elhagyja a hazáját, s akkor kiürül a vidék. De nem arra voksoltak még a Fidesz-szavazók sem korábban, hogy hazánkat Európa legszegényebb és legkorruptabb országává tegyék, és nem is arra szavaztak, hogy az állami egészségügy helyett a magánegészségügybe tereljék az embereket. Olyan dolgok derülnek ki az utóbbi napokban, amikre senki nem gondolt: hogy Orbán Viktor, aki ’89-ben még a szovjet csapatok kivonását követelte, kimondva ezzel minden magyar ember vágyát, most behívja az oroszokat, 70 évvel a forradalom után. De nem hiszem, hogy jó lóra tettek. A mai legfrissebb felmérés is azt mutatja, hogy a magyarok nagy része már döntött, s egy európai, békés, működő és emberséges Magyarországon szeretne élni. Két számot mondok: Tisza 58 százalék, Fidesz 35 százalék, és még van hátra 11 nap! – zengte (utalva a Medián számaira), a körülbelül kétszáz fős tömeg tapsától kísérve. Hozzátette: nem a Fidesz szavazók állnak szemben a Tisza szavazókkal. Három-négyezer oligarcha, Orbán-janicsár, helyi Döbrögik, meg országos Döbrögik próbálják végleg túszul ejteni hazánkat, de nem fog sikerülni, mert ahol Döbrögik vannak, ott egy idő után megjelennek a Lúdas Matyik is, akikből szavai szerint már több mint 3 millió van Magyarországon.

– Nem maradhat egy olyan kormány hatalmon, amelyről kiderült, hogy nyíltan nem magyar érdekeket képvisel, nem is európai érdekeket, hanem Oroszországét. Odáig süllyedt a hatalom, mint az 1950-es években, a Rákosi-korszakban.

A titkosszolgálatot, amelynek az lenne a feladata, hogy megvédje Magyarország szuverenitását és függetlenségét a külső befolyástól, arra használta fel a hatalmát féltő, rettegő miniszterelnök, hogy politikai utasítása tegyék tönkre a Tiszát, a legerősebb, legnagyobb ellenzéki pártot. Ezzel nemcsak minket támadtak, hanem a szabad Magyarországot akarták megpuccsolni. Csak hát ez egy ilyen „pancser-puccs” volt, olyan fideszes puccs

– mondta Magyar Péter.

A közönségnek Magyar azt üzente: a Tisza-kormány alatt nem lesz sorkötelezettség, ezt beleírják az alaptörvénybe is. Megtartják a déli határkerítést és szigorúan fellépnek az illegális bevándorlókkal szemben. Az öcsödiek körében meglehetős tetszést váltottak ki a szociális ígéretek: megtartják a rezsicsökkentést, sőt kiterjesztjük azokra is, akik fával fűtenek. Nemcsak az egészséges élelmiszerek, de a tűzifa áfakulcsát is 27-ről 5 százalékra csökkentik, s a Tisza áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket – sorolta.

– Már a hatalom is tudja, hogy vége van. Elkezdtek menekülni, már nem csak arany budikat csinálnak, több tízmillió forintért, hanem van aranyvonat, azzal viszik a lopott szajrét, a luxusautó gyűjteményt Dubajba, próbálják kimenteni a pénzt. Megrendelték az iratmegsemmisítőket, elkezdik darálni az iratokat. Itt idézném Kövér László fideszes házelnököt: „érezni fogják a magyar emberek hűvös leheletét a tarkójukon”, s ha kell Dubajig, ha kell, Csádba, ha kell, New Yorkba is elmegyünk értük, hogy visszaszerezzük a magyar emberek pénzét, azt a több ezer milliárd forintot, amit elloptak ezek a bűnözők – ígérte.

Végül azzal zárt: készen állnak, van valódi programjuk, amit nem Mekk Elekek, nem Óz a nagy varázsló, s nem is Deutsch Tamás vagy Menczer Tamás írt, hanem igazi szakemberek. Ez pedig a gazdaság újjáépítéséről, az egészségügy javításáról, az oktatás megmentéséről, nyugdíjemelésről, adócsökkentésről, egyszóval Magyarországról szól.