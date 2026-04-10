Herendi Gábor is rendszerváltásra buzdít

2026-04-10 15:35:00 CEST

A filmrendező rövid videójában a Tisza Párt választási jelmondatával – Most vagy soha! Utóbbi két szó áthúzva – egyértelműsíti, hogy a cél érdekében szerinte mit is kell tenni.

Sziasztok, Herendi Gábor vagyok, most nem egy filmem premierjére hívlak el benneteket, hanem az áprlis 12-i választásokra – mondja pénteken, két nappal a voksolás előtt Facebook-videójában az 1990-es rendszerváltás óta legnézettebb mozifilm rendezője.

– Egy nap, egy döntés, de a történet, amit írunk vele, évekre szól. Menjetek szavazni, mert tényleg számít, hogy ki ül be a rendezői székbe. Nem kell jegyet venni, csak élni a lehetőséggel. Váltsunk rendszert! Most vagy soha! – teszi hozzá a rendező, miközben a közzétett videón a záró mondat felirata „vagy soha” pirossal át van húzva, pontosan úgy, ahogy a Tisza Párt rendezvényeinek hátterén, hirdetésein, molinóin.

Herendi Gábor tavaly novemberben a Népszavának adott interjújában kifejtette álláspontját a magyar filmszakmát is jellemző káoszról. – Döntő többsége a magyar filmszakmának érzi, ez egy nagyon-nagyon visszás helyzet most, amin mindenképpen változtatni kell, a filmintézet élén egy teljesen új grémiumot szükséges fölállítani. A rendszerről, amit Andy Vajna bevezetett, most már egyöntetűen mindenki azt mondja: egy működő szisztéma, nem kell lerombolni. De le kell váltani embereket és ki kell söpörni a politikát, mert nincs keresnivalója a művészetben – szögezte le kérdésünkre.

A Balázs Béla-díjas művész nevéhez olyan népszerű filmek fűződnek, mint a három részes Valami Amerika, a Kincsem, a Taxikoma vagy a Magyar vándor.