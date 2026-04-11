Magyarország a rendszerváltás kapujában

Az orbáni illiberális féldiktatúra rendszere akkor is véget ér, ha a Fidesz a vártnál jobb eredményt ér el a választáson, a rezsim immáron felélte minden belső erőforrását, így a NER már a célszalag előtt is látványos agóniába kezdett. Podcast. 

A Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk?  választás előtti utolsó adásában Varga Dóra és Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes, Frank Zsófia belpolitikai újságíró Batka Zoltán műsorvezetővel  végigvette, kinek mi volt a legmaradandóbb emléke a NER 16 évéből, illetve a mostani választási kampányból, és próbálták arra is választ találni, milyen lesz a NER történelmi mérlege. Spoiler: siralmas.

Orbán Viktor nagy ígéretekkel jött, még nagyobb lehetőségek nyíltak meg előtte, akkorák, mint soha senkinek a magyar történelemben, ám egy elvesztegetett másfél évtized után aknákkal teli csődtömeget és egy végletekig megosztott, traumatizált társadalmat hagy hátra.

Kicsit mindannyian machiavellisták lettünk - fogalmazott Galgóczi Eszter politikai elemző a kampányidőszakot értékelve a Népszava X26 podcastjében.