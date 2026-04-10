Mészáros Lőrincnek olyan cég utalt milliárdokat, amelynek már nem is tulajdonosa

2026-04-10 18:21:00 CEST

Egyelőre nem világos, milyen jogcímen történt az utalás.

Március közepén eladta a V-Híd Vagyonkezelő Kft.-ben 4 százalékos tulajdoni hányadát Mészáros Lőrinc, amely a csoport egy másik cégéhez, a V-Híd Zrt.-hez került, ez szintén a felcsúti gázszerelő-milliárdos érdekeltségébe tartozik. Az első ránézésre egyszerű átrendezésnek tűnő tranzakciónak azért van jelentősége, mert a cég, amelyből Mészáros kiszállt, kilenc nappal az ügylet után milliárdokat utalt a korábbi tulajdonosnak - írja a G7.

Előzőleg a 444 írta meg, hogy március 26-án 3,39 milliárd forintot utaltak át a V-Híd-csoport vagyontárgyait kezelő V-Híd Vagyonkezelő Kft. számlájáról Mészáros Lőrinc magánszámlájára, amely tranzakciót követően mindössze 53 millió forint maradt a cég számláján. A Mészáros-csoport mindezt nem cáfolta, csak annyit írtak a Telexnek, hogy „a cikkben közölt számadatok, illetve tranzakciók a jogosult felek üzleti titkát képezik, azok nyilvánosságra hozatala olyan súlyosan jogsértő magatartás, amely felveti az abban közreműködők büntetőjogi felelősségét”.

A tranzakció azért is furcsa, mert Orbán Viktor egykori iskolatársának a kiszállás előtt is csak 4 százalékos részesedése volt közvetlenül a V-Híd Vagyonkezelő Kft.-ben. Vagyis ha a márciusban utalt összeg a Mészárosra jutó osztalékrész lett volna, akkor a teljes kifizetés megközelítette volna a 85 milliárd forintot, ami nem kifejezetten reális. Elviekben az osztalék megoszlása eltérhet a tulajdoni hányadoktól, ám a V-Híd Vagyonkezelő Kft. alapszabálya szerint a cégnél nem volt ilyen rendelkezés. Vagyis az osztalék nagy részéhez csak úgy juthatott volna hozzá, ha a V-Híd Vagyonkezelő kifizeti azt a V-Híd Zrt.-nek, ez utóbbi pedig Mészáros Lőrincnek - mutat rá a G7.

A lapnak nyilatkozó szakértő szerint osztalékot semmiképp nem fizethet egy cég korábbi tulajdonosának. Elviekben elképzelhető, hogy a kifizetésről már korábban döntöttek, és csak az utalás valósult meg a tulajdonosi átalakulás után, ez viszont még nem ad magyarázatot arra, hogyan járt a csekély százalékos részesedés után ekkora osztalék. A másik verzió, hogy a cég esetleg egy korábban kapott tulajdonosi kölcsönt fizetett vissza, csakhogy ilyen kölcsönre semmilyen utalás nem volt a vállalat legutóbbi beszámolójában.

A Mészáros-csoport a cikk megjelenéséig nem reagált a G7 megkeresésére.