Kiplakátolták Záhonyt Mészáros Lőrinccel, a Fidesz teljesen kiborult

2026-03-11 17:09:00 CET

A Fidesz lejárató kampányainak fényében nem mindenki értette a kifakadás okát.

„Ma délután újabb elfogadhatatlan eset történt Záhonyban. A város több pontján egy személy lejárató tartalmú feliratokat helyezett ki közterületi oszlopokra, majd azokat fóliával rögzítette. Az esetről fénykép- és videófelvételek készültek, amelyek egyértelműen rögzítik a cselekményt és az elkövető személyét” - írta a Facebookon a záhonyi Fidesz.

A kormánypártot ennyire felzaklató „lejárató tartalmú feliratok” főként Orbán Viktor egykori iskolatársát, az ország leggazdagabb emberét, Mészáros Lőrinc felcsúti oligarchát ábrázolják. Az egyik rajzon a gázszerelő-milliárdos egy magánrepülő és egy Lamborghini előtt áll, s egyik emlékezetes mondata olvasható: „Gondolom, nem gyalog”. Egy másik rajzon Mészáros Lőrinc arcképe mellett a siker titka olvasható: „Szorgalom, munka, kitartás”.

Egy harmadik anyaghoz pedig a Fidesz mesterséges intelligenciával generált háborús riogató videóját vették kölcsön, ezen egy kislány azt kérdezi, hogy miért köhög az édesapja, mire a válasz a következő: „mert az akkugyárban dolgozik”.

A Fidesz felszólította Simon Zsuzsannát, a Tisza Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselő- jelöltjét, hogy határolódjon el az ilyen jellegű akcióktól, és intse nyugalomra az aktivistáit. A felszólítást azzal indokolták, hogy a közterületek ilyen módon történő felhasználása, valamint a névtelen lejárató tartalmak kihelyezése nem része a „tisztességes” politikai versenynek. Az ügyben a szükséges lépések megtétele folyamatban van. „a rendelkezésünkre álló bizonyítékokat szükség esetén az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátjuk” – fűzték hozzá.

Hogy ezek a falragaszok mégis mivel botrányosabbak, mint a Fidesznek az egész országot ellepő, Magyar Péter, az Európai Unió és Ukrajna ellen uszító kampányanyagai, azt nem tudni. Úgy tűnik, hogy a záhonyi Fidesz követői sincsenek egészen tisztában ezzel: cikkünk írásakor a Facebook-poszt alatt szinte kizárólag nevető emojik láthatók, szám szerint mintegy 2200, és a kommentek is hasonló fogadtatásról tanúskodnak.