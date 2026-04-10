Elfüstölt egy mozdony délután a Szajoli állomáson, de késő estére helyreállhat a menetrend

A Szolnokról 16:44-kor Mezőtúrra elindult személyvonat (7436) mozdonyában Szajol állomáson füst keletkezett, személyi sérülés nem történt – írta honlapján a MÁV-csoport, hogy miért állt le a vonatközlekedés Jász-Nagykun-Szolnok megye érintett szakaszán, illetve hogy katasztrófavédelmi beavatkozás történt. A forgalom ugyan a Szolnok-Lökösháza, Szolnok-Debrecen vonalon késések, járatkimaradások negyed hét után megindult, a teljes menetrend azonban csak a késő esti órákra állhat helyre.
– Szajol ma délután 17 óra körül. Ha nem lenne végtelenül szomorú, mondhatnánk viccesen, hogy a MÁV egy füstölő mozdonnyal búcsúztatja Lázár Jánost – kommentálta Facebook-oldalán Vitézy Dávid a történteket, hozzátéve, hogy nem viccelné el, mert ilyenkor látszik az elmúlt évek ámokfutásának hatása. Ez alatt nyilván a fideszes építési és közlekedési miniszter elmúlt négy éves tevékenységét, a menetrendszerűen előforduló vasúti meghibásodásokat értette a volt közlekedési államtitkár, aki jelenleg fővárosi képviselő.
– A Lázárék által a magyar vasútból kivont tíz- és százmilliárdok, a leállított és visszavont vasúti járműbeszerzések, közte a pont ennek a mozdonynak a cseréjét szolgáló visszamondott mozdonybeszerzés következményeit hosszú évekig nyögjük még akkor is, ha Lázár Jánostól végre meg is szabadul a magyar közlekedéspolitika – állapította meg Vitézy Dávid.