Orbán Viktor: Nekünk nincsen B tervünk, mert az gyengíti az A terv sikerének esélyét

2026-04-10 19:30:00 CEST

A miniszterelnök propagandának nevezte, hogy nem adná át a hatalmat, ha veszít. Mindig is tiszteletben tartottuk az alkotmányt, mindig is tiszteletben tartottuk az emberek döntését, és ez így lesz a jövőben is - fogalmazott.

A Fidesz győzelmére számítok - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke az országgyűlési választásokkal kapcsolatban az ATV Mérleg című műsorának pénteken délután adott interjúban.

Orbán Viktor az interjúban arról beszélt, hogy a Fidesz kampánya a valóság köré épült, és a valóság az riasztó.

A józan ész vezette kampányt folytattam az elmúlt hetekben - fogalmazott, hangsúlyozva, távol maradt a személyeskedő vitáktól, azt mondta el, mi vár az országra, melyik politikai erőtől mit várhatnak a választók.

Közölte:

a jól végzett munka nyugalmát érzi, mert mindenhova eljutott, mindenki beszélhetett vele, és sikerült elmondani mindent, amit a választóknak érdemes mérlegelniük.

Jelezte: a Fidesz győzelmére számít, az egyik amerikai közvélemény-kutató által készített, a nap folyamán nyilvánosságra került, pártja előnyét mutató felmérésről Orbán Viktor úgy nyilatkozott: az "nem tér el nagyon attól, amit mi mértünk magunknak".

Orbán Viktor hangsúlyozta: a polgárok döntik el a választások kimenetelét, majd kijelentette, "az amerikai alelnök szerint nyerünk; szerintem is". Arra a kérdésre, mikor megy voksolni, elmondta, "8-ra szeretek túllenni rajta", jelezve, utána részt vesz a mozgósításban.

A közvélemény-kutatásokról úgy nyilatkozott,

elvesztette az azokba vetett hitét, mert Amerika után Európában is egyre többször látni, hogy nem tájékoztatni, hanem befolyásolni akarják a választókat.

Hogy ez Magyarországon ilyen általánossá lett, nem jó - jelentette ki, majd azt hangsúlyozta, nagyon jelentős az egyes felmérések eredményei közötti a szórás.

Arról, miért vállalt nagyobb szerepet a mostani kampányban, mint a korábbiakban, Orbán Viktor úgy nyilatkozott,

a digitális térnyerés miatt "eltűntek az érvelések", ott hangulatok és álhírek vannak, "nincs stabil adatbiztonság".

Hozzátette, ha az ember nem akar kiszolgáltatottá válni a digitális térnek, akkor "bele kell állni", jelen kell lenni. A választók biztos tájékozódása megkövetelte, hogy nagyobb számban és gyakrabban találkozzam velük - jelentette ki.

Orbán Viktor úgy nyilatkozott, a kampányban nem foglalkozott az ellenfél listavezetőjével, de ha azt tette volna, sokkal durvábbakat mondott volna Magyar Péterről, akit "a feleségén keresztül a kelleténél is jobban" ismer. Könnyű préda lett volna egyébként - jegyezte meg a miniszterelnök.

Orbán Viktor propagandának nevezte, hogy nem adná át a hatalmat, ha veszít.

Mindig is tiszteletben tartottuk az alkotmányt, mindig is tiszteletben tartottuk az emberek döntését, és ez így lesz a jövőben is

- fogalmazott.

Az előző választás óta eltelt időszakról szólva hangsúlyozta: válságüzemmódban voltak az elmúlt négy évben, és "ez nem néz ki jól ebben a pillanatban sem", a veszélyek és kihívások száma emelkedik.

A miniszterelnök kifejtette: igaz, hogy blokkolta a háború az európai gazdaságot, és igaz, hogy "a magyar gazdasági növekedés is szerényebb, mint kellene", de nincs még egy olyan európai ország, ahol az elmúlt három évben bevezettek volna a fiatalok számára egy kedvező otthonteremtési rendszert, adócsökkentést hajtottak volna végre a gyermekeket nevelő anyák javára, 1 százalékos növekedés mellett 11 százalékos minimálbéremelés történt volna, vagy bevezették volna a 14. havi nyugdíjat.

Igazságtalan volt az elmúlt négy év, mégis elértünk célokat.

- jelentette ki.

Közölte: a 2026-os, 2027-es év biztosan, de még a 2028-as is igazságtalan év lesz. De ha az elmúlt években "képesek voltunk ilyen helyzetben mégis nagy dolgokat megvalósítani, nem feladva a céljainkat, akkor erre képesek leszünk" a következő években is - jelentette ki.

Ukrajna

Természetesen kitért arra is, hogy szerinte Ukrajna mindent megtesz azért, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon, amely beváltja azt az ígéretét, hogy leválik az orosz energiáról.

A Barátság-kőolajvezetékkel kapcsolatban közölte: "oroszok támadták meg, de semmi akadálya, hogy újrainduljon". Azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "azt mondta, hogy ő nem akarja megnyitni, mert nem tartja helyesnek, hogy Magyarország és Szlovákia orosz energiát vásárol" - fogalmazott.

Orbán Viktor kifejtette: de "megvettük az oroszoktól az olajat, az a mienk, engedd át, ha nem, akkor nem támogatok semmilyen neked fontos, sőt életbevágó döntést Brüsszelben". Most az a helyzet, hogy "áll a 90 milliárd, és ha nem engedik az olajat, nem lesz pénz. És mi tovább bírjuk olajjal, mint ők pénzzel" - jelentette ki.

A kormányfő azt mondta: az az érdekünk, hogy "az oroszoktól vásároljunk energiát, hozzunk létre egy európai biztonsági rendszert", amelynek részei az oroszok is.

"Hogy ki győz és ki nem győz, az bennünket, magyarokat hidegen hagy"

- fogalmazott.

A miniszterelnök hangsúlyozta: "az ukránok, akik szerintem már régen elvesztették a háborút, előbb-utóbb beismerik, hogy a háború elveszett", miközben az oroszok Európát leszámítva mindenhol el tudják adni a nyersanyagaikat. Az Európai Uniónak be kell látni, hogy az a gondolat, hogy "képesek leszünk elszigetelni az oroszokat a piactól, az nem működik" - közölte.

Szijjártó-Lavrov telefonbeszélgetés

Orbán Viktort arról is kérdezte a műsorvezető, hogy az elmúlt hetekben nyilvánosságra került több, a magyar és az orosz külügyminiszter közötti telefonbeszélgetés, illetve az orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetésének leirata is.

Dolgoznak "ránk is", meg "dolgozik itt mindenki mindenkire a képességek függvényében"

- válaszolta arra a kérdésre, hogy a titkosszolgálatok a magyarokra vagy az oroszokra dolgoznak.

A miniszterelnök kijelentette: "Magyarország azért kerülhetett a titkosszolgálati érdeklődéseknek a homlokterébe, mert a nyugatiak, akik szerintem a szolgálataikon keresztül lehallgattak bennünket, azok azt akarják, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon". Hozzátette: a nyugatiak be akarják hozni Ukrajnát az Európai Unióba, azt akarják, hogy Magyarország ne blokkolja az Ukrajnának szánt hitelt, és adjon fegyvereket is.

A beszélgetések nyilvánosságra kerülését a miniszterelnök bűncselekménynek nevezte, jelezve, hogy az igazságügyi minisztert bízta meg azzal, hogy a helyzetet áttekintse, minden részletre kiterjedően folytasson le vizsgálatot és tegyen javaslatot - értelemszerűen a választás után - arra, hogyan kell "megerősíteni a védelmünket".

Nincs semmi olyan az orosz elnök és a magyar miniszterelnök megbeszéléseiben, ami ne bírná ki a nyilvánosságot.

Mondta, ezért ezt nem rója fel a magyar titkosszolgálatnak. Szijjártó Péter külügyminiszter beszélgetéseinek nyilvánosságra kerülését aggasztóbbnak nevezte, jelezve, jól meg kell majd érteni, hogy "ki milyen vonalon beszélt".

Kérdésre válaszolva tagadta, hogy Magyarország "beszámolókat" szokott adni az oroszoknak. Arra a felvetésre, hogy a nyilvánosságra került beszélgetések szerint Szijjártó Péter beszámolt orosz kollégájának arról, hogy mi történik Brüsszelben, úgy reagált: nem ez történt, arról van szó, hogy hogy "van egy közös ügy", a szankciók ügye Oroszországgal szemben.

Arra a kérdésre, hogy oroszoktól kapunk-e cserébe valamit azért, hogy eljár a magyar kormány egy orosz oligarcha ügyében, kijelentette: üzletet nem köt ilyen kérdésekben, de szívességet szívesen tesz, olyasmit, amivel maga is egyetért.

Kifejtette: nem köt unión kívüli országokkal olyan üzletet, ami az Európai Unióban mások számára kedvezőtlen.

"Olyat nem csinálok, mert az Unióhoz tartozunk. Ezt azért mindig tiszteletben kell tartani. Van egy lojális együttműködés nevű szabálykultúra, elvárás, és azt be kell tartani"

- mondta.

A kormányfő arról, hogy Magyar Péter a bicskei ügy összes dokumentumát azonnal nyilvánosságra hozná, kifejtette: ilyen jelentés egy készült, minden részlet ismert. Ő persze könnyű helyzetben van, mert tud beszélni a feleségével, aki igazságügyminiszter volt - jegyezte meg, hozzátéve: világos a helyzet.

A köztársasági elnök azt gondolta, hogy egy pedofil cselekmény elleplezésében felelős ember valójában ártatlan és a bíróság tévesen ítélte el és kegyelmet adott. Ez egy hiba volt, le is vonta a következtetést, le kellett mondania

- közölte.

A péntek esti budapesti rendszerváltó nagy koncerttel összefüggésben azt mondta: ő az ország legjobban látható szabadságharcosa, harcol Magyarország szabadságáért, azért, hogy mi dönthessük el, mi legyen velünk. Ennek nevében védi az országot a külső behatásokkal szemben. A szabadság bástyája vagyunk - fogalmazott, hozzátéve: hallgatja azokat, akik a szabadság igényéről beszélnek, de nem érti. A "mocskos Fidesz, meg a rohadjatok meg" az nem egy szabadságbeszélgetés - értékelt.

Hősök

Wáberer György, illetve Borókai Gábor kormánykritikus kijelentéseiről a miniszterelnök mondta: utóbbi már régóta vele szemben jön, ez nem új. Wáberer György esetében úgy fogalmazott: baj van a toronyban. Azzal volt megbízva, hogy segítse a Tokaj-Hegyalján élő gazdákat a bortermelésben, ehhez képest kitett egy videót, hogy ne igyatok bort, mert nem tesz jót az egészségnek.

Orbán Viktor a nyilvánosság elé kiálló tisztekről azt mondta, nem szívesen mond véleményt olyanokról, akiket nem ismer. A fegyveres és egyenruhás testület szabályai, viselkedési kódexe világos, megvizsgálják majd a jogszabályokat, hogy ez azon belül van-e. Úgy látta, "ez inkább kívül volt" a jogi lehetőségeken. Ugyanakkor

azt tartotta a legfontosabbnak, hogy a feletteseik ezt "bent rendezzék el", mert valójában a feletteseiket vádolják.

3 millió szavazat

Orbán Viktor leszögezte: holnapután hárommillió szavazatot szeretne összegyűjteni, és az bőven elég lesz a többséghez. Szerintem lehet hárommillió olyan magyar, aki megértette, átgondolta és elfogadta - részben vagy egészben - azt, amit tanácsoltunk vagy mondtunk - tette hozzá, kiemelve, "nekünk nincsen B tervünk", mert az gyengíti az A terv sikerének esélyét.

A kormányzati terveiről szólva jelezte: erről a megnyert választás után lehet beszélni, de a Belügyminisztérium feladatkörét nem szűkítené, inkább bővítené. A Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszternek szánt szerepről szólva közölte: az ő feladata lenne kitárgyalni az önkormányzati vezetőkkel a terület új feladatleosztási és finanszírozási rendszerét.

Az ellenzék vagyonosodás-vizsgálati igényeiről szólva kijelentette, "nálunk az a szabály, hogy mindenki álljon helyt szépen saját magáért", majd jelezte,

36 éve az ország nyilvánossága előtt éli életét, és eddig semmilyen őt illető vád nem bizonyult igaznak.

A tervezett csádi katonai misszióról úgy nyilatkozott,

az "nem tudott megvalósulni, nincsenek meg a feltételei, ezért ez nem létezik", a róla szóló parlamenti döntés határideje pedig lejárt.

A költségvetési hiánnyal kapcsolatban közölte: "a magyar költségvetés fejnehéz". Az év első felében nagyobb a hiány, de van egy 5 százalékos költségvetési hiányt tartalmazó törvény, és ezt a célt tartani fogják – mondta.

Egy lehetséges túlzottdeficit-eljárást illetően kifejtette: