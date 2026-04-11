Varga Judit: Én a békére szavazok, nem a háborúra

2026-04-11 14:08:00 CEST

A korábbi igazságügyi minisztert, Magyar Péter volt feleségét is bevetették a kampányban.

„Én a békére szavazok, nem a háborúra” – kezdi szombat délután közzétett Facebook-bejegyzését Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter.

Magyar Péter volt felesége posztjában szó szerint nem írta le, hogy a Fideszre szavaz a holnapi országgyűlési választáson, de szavaiból egyértelműen kiolvasható. „A nyugalomra, nem a zűrzavarra. A valódi szeretetre, nem a manipulációra.

Az országépítőkre, nem a rombolókra és magyart magyar ellen uszítókra. A csendes helytállásra, nem a kérkedő árulásra. Hajrá, Magyarország!”

– zárta posztját Varga Judit.

A volt miniszter korlátozta, hogy ki szólhat hozzá a bejegyzéséhez. A kommentek közt még annyit hozzátett: „Egyébként az interneten terjedő tiszás álhír nem igaz, nem írtam semmilyen életrajzi könyvet. Még.” Magyar Péter cikkünk megjelenéséig nem reagált arra, hogy volt nejét is bevetették a választási kampány utolsó napján.

Varga Judit és Magyar Péter 2023-ban váltak el, de a Tisza Párt elnöke korábban azt mondta, hogy korrekt kapcsolatban vannak. A korábbi igazságügyi miniszter Novák Katalin volt államfőhöz hasonlóan a kegyelmi ügy miatt kényszerült távozni a közéletből. Vargának egyébként nem ez az első megszólalása a kampányban, néhány napja tiszás propagandistának nevezte az őt a Schadl–Völner-ügyről kérdező újságírót.