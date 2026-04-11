Sok Svédországban gyógyító magyar orvos fontolná meg a visszatérést, ha megtörténne a rendszerváltás

2026-04-11 15:16:00 CEST

A Svédországban élő idegsebész, Büki András szerint a skandináv országban gyógyító 1300 magyar orvos kinti munkavállalásában nagyobb szerepe volt a magyarországi politikai viszonyoknak és a hazai egészségügy elhanyagoltságának, mint az “anyagiaknak”.

A választás miatt pár napra hazatért Büki András, a Pécsi Tudományegyetem idegsebészeti klinikájának korábbi igazgatója, hogy voksával segítse a Tisza Párt győzelmét. A 60 éves idegsebész 2022-ben - második igazgatói ciklusát megszakítva - feleségével és három általános iskolás gyermekével hagyta el Magyarországot. Távozásában meghatározó szerepet játszott, hogy a pécsi egyetem is alapítványi intézménnyé vált. Büki ellenezte a hatalom által az egyetemekre erőltetett átalakulást, s akkori véleményét ma is érvényesnek tartja. Választás előtt három nappal meg is osztott a facebook oldalán egy üzenetet, amelyben arról beszélt, hogy a “modellváltó” egyetemek elvesztették autonómiájukat, gazdálkodásuk átláthatatlanná vált, hisz arra hivatkozva, hogy nem állami, hanem alapítványi intézmények a civil társadalom immár nem kontrollálhatja tevékenységüket. Az alapítványi egyetemeket a Fidesz közvetlenül irányíthatja az intézmények kuratóriumába “beejtőernyőzött, kikopott pártkatonák” által.

Ismert, hogy az alapítványivá átszervezett egyetemek nem vehetnek részt az unió Erasmus és Horizon programjában, előbbi az oktatók és hallgatók képzését, utóbbi az európai felsőoktatási intézmények közös kutatásait finanszírozza. Büki András ezzel kapcsolatban így fogalmazott:

“A Horizon nemcsak anyagi forrásokat jelent, hanem óriási hálózatépítési lehetőséget, kaput a világra, életpályákat megalapozó nemzetközi kapcsolatokat, lehetőséget arra, hogy a kutatónak oka legyen a hazájában maradni. Az Erasmus program pedig az egyetemi polgárok teljes körének, hallgatótól az adminisztratív személyzetig, biztosítja a nemzetközi továbbképzés, a hosszú távú kapcsolatok kialakításának lehetőségét.”

Az idézetteket a HVG is megosztotta facebook oldalán, s az idegsebész gondolatait mintegy két és félezren kommentelték meg két nap alatt. Büki András - megkeresésünkre - elmondta: meglepte őt, hogy az egyetemi polgárok - a hatalom közismert bosszúszomjától nem félve - fejezték ki egyetértésüket.

A rangos nemzetközi szakmai szervezetek egész sorának munkájában - gyakran vezetőként is - résztvevő orvos családjával teljesen beilleszkedett Svédországban, Büki az örebroi egyetemen tanít és végez gyógyítómunkát.

Mint tőle megtudtuk, a skandináv országban mintegy 1300 magyar orvos dolgozik, s kinti munkavállalásukban általában nagyobb szerepe volt a magyarországi politikai viszonyoknak és a hazai egészségügy elhanyagoltságának, mint az “anyagiaknak”.

Büki András nem titkolta, hogy legfeljebb 10-15 százalékkal keres többet svéd földön, mint itthon keresne, s számára egyáltalán nem a jövedelemtöbblet a vonzó, hanem az, hogy Svédországban jogbiztonság és nyugalom van, s az örebroi egyetemen a magas színvonalú szakmaiság és kölcsönös tisztelet jellemzi a kollektíva munkáját.

A pártokhoz nem kötődő professzort megkérdeztük arról, hogy amennyiben a Tisza alakít kormányt, visszatér-e Magyarországra?

Büki András azt válaszolta, hogy csak akkor, ha a Tisza valóban betartja rendszerváltó ígéretét, s az egyetemek visszanyerik autonómiájukat.

Ehhez nyilván idő kell, és a döntést a hazatérésről feleségével és gyermekeivel közösen kell meghoznia. Büki András egyébként azért is hagyta el családjával Magyarországot, mert nem akarta, hogy gyermekei egy olyan államban nőjenek fel, ahol nem a teljesítmény, hanem a politikai kapcsolatok alapján lehet érvényesülni, és ahol a gyűlölet az úr. Ha ez nem, változik, akkor nem tér haza a család.

Büki András szerint a Svédországban élő magyar orvosok közül sokan hazavágynak, ám ők is hasonlóan gondolkodnak, mint ő, ezért ahhoz kötik a visszatérést, hogy történjen meg a rendszerváltás, és utódaik gyűlölködés nélkül, biztonságban élhessenek Magyarországon.