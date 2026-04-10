Súlyos működési zavarokról, orvoshiányról és elöregedett infrastruktúráról írnak a pályázataikban a kórházigazgatók

2026-04-10 08:47:00 CEST

Nemcsak a kisebb városi kórházak, hanem a megyék ellátását szervező nagy intézmények is komoly gondokkal küzdenek.

A kormányzati kommunikáció stabil és működő egészségügyről, a főigazgatói állások nyertes pályázatai súlyos működési zavarokról, orvoshiányról és elöregedett infrastruktúráról írnak - derül ki a 24.hu cikkéből amelyben a K-Monitor által kiperelt kórházvezetői pályázatokat ismertetik.

Az írásból az is egyértelműen kiderül, hogy nemcsak a kisebb városi kórházak, hanem a megyék ellátását szervező nagy intézmények is komoly gondokkal küzdenek. A 2024-ben az Országos Kórházi Főigazgatósághoz benyújtott 21 pályázatból, egy évnyi pereskedés után végül csak hetet adtak ki a K-Monitornak. A megszerzett dokumentumokban a nyertes pályázók arról írtak, hogyan képzelik el a rájuk bízott intézmények jövőjét.

A pályázatok különös kettősséget mutatnak: miközben a rendszer politikai kereteit és működési logikáját nem kérdőjelezik meg, az intézmények mindennapi működéséről kifejezetten kritikus képet adnak.

A vezetők részletesen beszámolnak azokról a problémákról, amelyekkel nap mint nap szembesülnek – és amelyek a betegek számára is egyre kézzelfoghatóbbak. A dokumentumok visszatérő eleme a szakemberhiány, amely nemcsak a kisebb intézményeket, hanem a nagyobb centrumkórházakat is érinti. Több pályázat is utal arra, hogy egyes osztályok működése tartósan veszélybe kerülhet, ha nem sikerül orvosokat és szakdolgozókat megtartani vagy pótolni.

Legalább ilyen súlyos gondként jelenik meg az elöregedett infrastruktúra. A beszámolók szerint számos intézményben az épületek állapota, az eszközpark elavultsága és a karbantartási hiányosságok már nemcsak a komfortot, hanem a biztonságos betegellátást is érintik. A problémák egy része évek óta ismert, de rendszerszintű megoldás továbbra sem látszik. A vezetők nem egy-egy hibás döntést vagy átmeneti nehézséget írnak le, hanem olyan működési környezetről számolnak be, amelyben a hiányok és kockázatok beépültek a mindennapokba.

Mindez éles kontrasztban áll azzal a kommunikációval, amely szerint az egészségügy alapvetően rendben van, és a negatív kép elsősorban a róla szóló tudósítások következménye. A pályázatokból az is kiolvasható, hogy a rendszer problémái dokumentáltak és azokat a működtetők is pontosan ismerik.

A 24.hu emlékeztet arra is, hogy az elmúlt években több hullámban cserélődtek le kórházi vezetők, és számos intézmény élére új pályázatot írtak ki. A mostani dokumentumok alapján azonban úgy tűnik: a személycserék önmagukban nem hoztak áttörést. A vezetők helyzete inkább abban változott, hogy nekik kell menedzselniük ugyanazokat a régi problémákat – egyre szűkülő mozgástérrel.