Dobrev Klára a kampányzáróján: Mi egy korrupciómentes Fidesz-rendszert sem kérünk

kampányzáró;Demokratikus Koalíció;parlamenti választás;Dobrev Klára;

2026-04-11 17:57:00 CEST

A Demokratikus Koalíció elnöke szombaton Versenden tartotta a kampányzáró gyűlését.

Szoros választási eredmény esetén fennáll a lehetősége annak, hogy az Orbán Viktor vezette Fidesz a Toroczkai László által vezetett Mi Hazánkkal együtt alakítson kormányt, ezért minden egyes mihazánkos képviselőt legalább egy DK-ssal kell ellensúlyozni – jelentette ki Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke a Baranya megyei Versenden, az ellenzéki párt kampányzáró rendezvényén.

Beszédében a politikus egyértelművé tette, nemcsak kormányváltást, hanem teljes rendszerváltást akar – Mi egy korrupciómentes Fidesz-rendszert sem kérünk – fogalmazott. Szerinte a jelenlegi rendszer következménye az elszegényedés, a kiszolgáltatottság és a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése. Dobrev Klára külön kitért a nyugdíjasok helyzetére, a munkavállalók jogainak gyengülésére és a devizahitelesek problémáira, hangsúlyozva: ezeket a problémákat csak egy erős baloldali jelenléttel lehet kezelni.

Az az X nem egy napra szól, hanem évekre meghatározza Magyarország jövőjét – hívta el a figyelmet a Demokratikus Koalíció elnöke a vasárnapi parlamenti választás jelentőségére, de a lapunkhoz is eljuttatott közlemény szerint a beszédének fontos eleme volt a politikai kultúra megújításának igénye is. Dobrev Klára elutasította a megosztó, gyűlöletkeltő politikai stílust, és hangsúlyozta: – Nem lehet Orbán Viktor rendszerét Orbán Viktor stílusával leváltani.

A kampányzáró rendezvény üzenete szerint a választás tétje, hogy Magyarország a jelenlegi politikai rendszerben marad-e, vagy elindul egy demokratikus, európai irányba.– A kérdés: Orbán-rendszer vagy demokrácia - zárta beszédét Dobrev Klára.

A rendezvényen felszólalt Páger Ferenc, Versend polgármestere és a térség országgyűlési képviselőjelöltje is, aki kiemelte: a Demokratikus Koalíció közössége a támadások ellenére is egységes maradt. – A DK nem csupán politikai párt, hanem egy olyan közösség, amely képes kiállni egy igazságosabb, élhetőbb Magyarországért - fogalmazott, arra buzdítva mindenkit, hogy vegyen részt a parlamenti választáson, támogassa a baloldali képviselet megerősítését.