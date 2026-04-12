Mindenki menjen el szavazni

parlamenti választás;

2026-04-12 05:05:00 CEST

A részvétel fontos dolog, ma pedig minden jel szerint rekordot fog dönteni. Az legyen világos, hogy a Magyarországra jellemző bornírt, állandó felelősséghárításon túl ez rajtunk múlik. Az Európai Unió nem fog segíteni, már beavatkozott volna, ha tudna vagy akarna. A kérdés mindig csak az, egy hatalom sorsáról mindig az dönt, hogy elég-e a szavazás vagy jöhet a forradalom.

Csak gratulálhatunk azoknak, akik ellenzéki arról beszéltek, hogy az Orbán-kormány a hatalmát féltve esetleg el akarja halasztani a megméretést. Nyilván rá kellett játszani arra a háborús pszichózisra, amelyre a Fidesz valóban építette a kampányt.

(Fun fact. A Fidesz szeret lopni, amit akkor tehet meg, ha hatalmon van. Naponta körülbelül két százalékkal csökkent volna a népszerűsége a bejelentés után, hogy a parlamenti választást egy későbbi időpontban tartják meg. Ha veszít, sokkal valószínűbb, hogy Orbán Viktor egy körülbelül két év múlva tartandó előrehozott választás felé taszítja Magyarországot politikát. A miniszterelnök egyébként mondta is, hogy tudja, mihez kezdjen ellenzékben.)