Szép, hogy rajtunk múlik, de mi a helyzet választási csalással?

2026-04-12 05:15:00 CEST

Magyar Péter árulta el néhány hete, hogy a Tisza Párt alternatív szavazatösszesítést végez, aminek az eredményével a nyilvánosság elé is áll, ha jelentős eltérést lát az NVI által közölt számokhoz képest. Szerinte amíg négy éve 20 ezer, most 50 ezer forintba kerül egy voks.

Szavazatvásárlásra utaló kijelentések akadtak is, a jelenségről YouTube-on már több mint kétmilliós nézettségnél járó dokumentumfilm is készült nemrég. A szavazatvásárlás ellen küzdő együttműködés, a Tiszta Szavazás Koalíció nevében Gutjahr Zsuzsanna lapunknak felhívta a figyelmet, azt senki ne várja, hogy választás napján majd sok-sok csalás lepleződik le, nem aznap és a szavazókörben zajlik a csalások leglátványosabb része.