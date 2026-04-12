Dobrev Klára nagy utcabálokra készül ma este

2026-04-12 15:56:00 CEST

„Nagyon-nagyon készülök arra, hogy ma este hatalmas nagy utcabálok lesznek szerte az országban, ünnepelve az Orbán-rendszer bukását” – az atv szerint ezt mondta Dobrev Klára a szavazata leadását követően.

A DK elnöke reméli, hogy az emberek megértették, Orbán Viktor rendszerének bukása az nem egy új egypártrendszer, arra azonban nem válaszolt, hogy hány mandátumra számít, szerinte minden ilyen típusú becsléssel érdemes megvárni az esti órákat. Hozzátette, nem lesz kormányváltás, ha otthon maradnak azok a szavazók, akiknek a DK jelenti a garanciát. Emellett megjegyezte, hogy szükség van jobboldali szavazókra, csakúgy mint baloldaliakra és liberálisokra. Az elmúlt hetekre visszatekintve úgy vélekedett, hogy a mostani egy „soha nem látott mocskos kampány volt”, de büszke azokra a DK-sokra, akik végigcsinálták és nem „hajoltak meg”. Szerinte nem lehet megtartani azt a stílust, ami a politikai ellenfelet „elpusztítandó ellenségként” kezeli.