TASZ: Egy hete áll egy levélszavazat a Posta logisztikai központjában

2026-04-12 17:27:00 CEST

A jogilag és a választások tisztasága szempontjából amúgy is sokat bírált levélszavazati rendszer – elhunytak nevében is lehet szavazni, sérülhet a választás titkossága, könnyű vele visszaélni – egy újabb problémájára hívta fel a figyelmet a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet a hvg-nek.

Döbrentey Dániel, a TASZ jogásza felidézte, azok a külföldön élő magyar állampolgárok, akiknek nincs magyarországi lakcíme, levélben szavazhatnak pártlistára. Ezeket a levélszavazatokat a válaszborítékban postán ingyen fel lehet adni a Nemzeti Választási Iroda (NVI) címére, de ez az ingyenes visszajuttatás nem jelent sem elsőbbségi, sem pedig ajánlott levélként feladást. Ezért vannak, akik inkább ráfizetnek, de ajánlott levélként adják fel a levélszavazatukat és így nyomon is tudják követni annak mozgását.

A TASZ-hoz nem egy jelzés érkezett Nyugat-Európában feladott küldeményekről, amelyek indokolatlanul hosszú ideje parkolnak már Magyarországon, a Magyar Postánál. Döbrentey Dániel egy konkrét példát is említett:

egy ilyen levélszavazat már régen visszaérkezett Magyarországra, de egy hete áll Vecsésen a Posta logisztikai központjában, és nem mozdul. Ez azért lehet gond, mert a törvény szerint a levélszavazatoknak a szavazás napján este 7 óráig be kell érkeznie az NVI-hez.

A TASZ jogásza kiemelte, ha a szavazat nem érkezik meg határidőre az NVI-hez, akkor hiába adták fel időben, az már elveszett, mintha a választó nem is szavazott volna, és itt nincs is semmilyen jogorvoslati lehetőség. Egyben megjegyezte, ha a késlekedés netán tudatos volt, az felvethet büntetőjogi kérdéseket is.