A Karmelitában ukázba adták, hogy kötelező két mandátumot szerezni a levélszavazatokból, a fideszes Zsigmond Barna Pál ideges

Kiadták az utasítást a Karmelitában, hogy a határon túli magyarok levélszavazatokból kötelező annyit összegyűjteni, hogy abból a Fidesznek legyen két mandátuma - értesült az UGAR Gesta erdélyi portál több, egymástól független forrásból, megjegyezve, ha magas lesz a részvételi arány a választáson, akkor ez a feladat majdhogynem lehetetlennek tűnik.
A lap szerint az erdélyi levélszavazás lebonyolításával a Fidesz Zsigmond Barna Pált bízta meg, aki aktivizálta is magát: új propagandacsatornát hozott létre Transzilván néven, amelynek arca Portik Vilmos Marosvásárhely korábbi RMDSZ-es alpolgármestere, jelenleg pedig Maros megyei tanácsos. Ezen felül igyekezett személyes irányítása alá vonni az erdélyi sajtó Fidesz által befolyásolt részét, ennek érdekében vezetőségi személycserét is végrehajtott. Akcióba lendült a Fidesz helyi szövetségeseként tevékenykedő RMDSZ is , a lap szerint intenzívebben, mint négy éve. Aktivistáik gyűjtik össze a levélszavazatokat, sőt, még a kitöltésben is segédkeznek, jelentsen ez bármit is, és ez általában bármit is jelent - jegyzi meg az erdélyi portál.
Az Ugarnak egy, a kampány felső vezetésének tanácskozásaira rálátással bíró forrása az ügyben úgy fogalmazott: „Az elmúlt években sok szakértő szólalt meg a határon túli magyarok szavazati jogának védelmében, és mindig elmondták, hogy maximum két mandátum sorsáról dönthetünk. Most ez a maximum lett a kötelező minimum.”
A lap egy másik forrása egy összerdélyi kampányeligazításon értesülve a következőt mondta: „Zsigmond Barna Pál ideges, nem így képzelte, bár az jó kérdés, hogy mit képzelt a kampány elején – valószínűleg semmit, és abból indult ki, hogy Erdélyben amúgy is mindenki fideszes, így gyerekjáték lesz. Hát, nem az. És neki ez személyes ügy is, mivel a politikai jövője múlhat rajta. Ha az egykori csíki konzul nem tudja megszervezni az erdélyi levélszavazatokat, akkor Orbán azt is gondolhatja, hogy nincs rá többé szüksége.”Szervezetten gyűjti az erdélyi levélszavazatokat az RMDSZ, Hadházy Ákos szerint az a cél, hogy minél több jusson a Fideszhez
A portál harmadik forrása úgy látta: – Nem úgy megy, ahogy szeretnék, és ezt mi is tapasztaljuk megyeszékhelyi szinten. Én négy évvel ezelőtt is részt vettem a levélszavazatok begyűjtésében, de azt kell mondjam, idén nem lett több ezekből – legalábbis nem látványosan. A Magyarországról importált megoldás gyakorlatilag egyáltalán nem működött: hiába a mesterségesen létrehozott Transzilván kampánycsatorna, hiába a Budapestről pénzelt erdélyi magyar sajtó, az emberek zöméhez ez nem ér el, vagy nem érdekli őket. A dolgok akkor kezdtek kicsit felpörögni, amikor az RMDSZ kiküldte az aktivistáit. Ha meglesz a kellő mennyiségű szavazat Erdélyből, akkor azt az RMDSZ-nek köszönhetik, és nem Zsigmond Barna Pálnak, sem az erdélyi magyar sajtónak.
A lap szintén felhívta a figyelmet, hogy a kitöltött levélszavazatok borítékját infravörös fénysugárral át lehet világítani, a tartalmuk megismerhető, ha pedig a szavazatokat nem felügyelik 24 órán keresztül választási megfigyelők vagy a pártok által delegált szavazatszámlálók, akkor elvben simán ki tudják cserélni a Fidesznek nem tetsző szavazatokat, csak új szavazólap és boríték kell hozzá.
Szintén rizikót jelent, hogy a voksolás végén meg lehet állapítani, a regisztrált levélszavazók közül kik nem adták le a voksukat, és amennyiben ezekre van egy országos szintű árnyékrendszer, a hiányzó levélszavazatokat esetleg „pótolhatják" - jelezte a portál.