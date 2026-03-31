A Karmelitában ukázba adták, hogy kötelező két mandátumot szerezni a levélszavazatokból, a fideszes Zsigmond Barna Pál ideges

2026-03-31 18:59:00 CEST

A Fidesznek bőven akad lehetősége, hogy csaljon a határon túli magyarok voksával, azonban ha magas lesz a részvételi arány, a két mandátumra nem sok esély van.

Kiadták az utasítást a Karmelitában, hogy a határon túli magyarok levélszavazatokból kötelező annyit összegyűjteni, hogy abból a Fidesznek legyen két mandátuma - értesült az UGAR Gesta erdélyi portál több, egymástól független forrásból, megjegyezve, ha magas lesz a részvételi arány a választáson, akkor ez a feladat majdhogynem lehetetlennek tűnik.

A lap szerint az erdélyi levélszavazás lebonyolításával a Fidesz Zsigmond Barna Pált bízta meg, aki aktivizálta is magát: új propagandacsatornát hozott létre Transzilván néven, amelynek arca Portik Vilmos Marosvásárhely korábbi RMDSZ-es alpolgármestere, jelenleg pedig Maros megyei tanácsos. Ezen felül igyekezett személyes irányítása alá vonni az erdélyi sajtó Fidesz által befolyásolt részét, ennek érdekében vezetőségi személycserét is végrehajtott. Akcióba lendült a Fidesz helyi szövetségeseként tevékenykedő RMDSZ is , a lap szerint intenzívebben, mint négy éve. Aktivistáik gyűjtik össze a levélszavazatokat, sőt, még a kitöltésben is segédkeznek, jelentsen ez bármit is, és ez általában bármit is jelent - jegyzi meg az erdélyi portál.

Az Ugarnak egy, a kampány felső vezetésének tanácskozásaira rálátással bíró forrása az ügyben úgy fogalmazott: „Az elmúlt években sok szakértő szólalt meg a határon túli magyarok szavazati jogának védelmében, és mindig elmondták, hogy maximum két mandátum sorsáról dönthetünk. Most ez a maximum lett a kötelező minimum.”

A lap egy másik forrása egy összerdélyi kampányeligazításon értesülve a következőt mondta: „Zsigmond Barna Pál ideges, nem így képzelte, bár az jó kérdés, hogy mit képzelt a kampány elején – valószínűleg semmit, és abból indult ki, hogy Erdélyben amúgy is mindenki fideszes, így gyerekjáték lesz. Hát, nem az. És neki ez személyes ügy is, mivel a politikai jövője múlhat rajta. Ha az egykori csíki konzul nem tudja megszervezni az erdélyi levélszavazatokat, akkor Orbán azt is gondolhatja, hogy nincs rá többé szüksége.”

A portál harmadik forrása úgy látta: – Nem úgy megy, ahogy szeretnék, és ezt mi is tapasztaljuk megyeszékhelyi szinten. Én négy évvel ezelőtt is részt vettem a levélszavazatok begyűjtésében, de azt kell mondjam, idén nem lett több ezekből – legalábbis nem látványosan. A Magyarországról importált megoldás gyakorlatilag egyáltalán nem működött: hiába a mesterségesen létrehozott Transzilván kampánycsatorna, hiába a Budapestről pénzelt erdélyi magyar sajtó, az emberek zöméhez ez nem ér el, vagy nem érdekli őket. A dolgok akkor kezdtek kicsit felpörögni, amikor az RMDSZ kiküldte az aktivistáit. Ha meglesz a kellő mennyiségű szavazat Erdélyből, akkor azt az RMDSZ-nek köszönhetik, és nem Zsigmond Barna Pálnak, sem az erdélyi magyar sajtónak.

A lap szintén felhívta a figyelmet, hogy a kitöltött levélszavazatok borítékját infravörös fénysugárral át lehet világítani, a tartalmuk megismerhető, ha pedig a szavazatokat nem felügyelik 24 órán keresztül választási megfigyelők vagy a pártok által delegált szavazatszámlálók, akkor elvben simán ki tudják cserélni a Fidesznek nem tetsző szavazatokat, csak új szavazólap és boríték kell hozzá.

Szintén rizikót jelent, hogy a voksolás végén meg lehet állapítani, a regisztrált levélszavazók közül kik nem adták le a voksukat, és amennyiben ezekre van egy országos szintű árnyékrendszer, a hiányzó levélszavazatokat esetleg „pótolhatják” - jelezte a portál.