Választás 2026: Baranyában orvos indul orvos ellen meg a propaganda, amelynek nagyjából mindenki bedől

Fidesz;körkép;Baranya;parlamenti választás;Tisza Párt;

2026-02-27 13:55:00 CET

A baranyai falvak helyhez kötött és idős lakói mindent elhisznek Orbán Viktornak, ezért komoly ellenzéki siker lenne, ha a megye négy egyéni kerületéből a Tisza kettőt megnyerne áprilisban. Sorozatunk nyolcadik része.

A 2018-as és a 2022-es parlamenti választáson a Fidesz-KDNP 3-1-re nyert a négy baranyai körzetben. Mindkét ellenzéki sikert az összefogás által támogatott Mellár Tamás közgazdász jegyezte a Baranya 1-esben. Mellár egykor tagja volt az MDF-nek, majd a Fidesz támogatásával lett önkormányzati képviselő, ám később megundorodott a párt korrupt hatalomgyakorló technikájától, és ellenzékbe vonult. Mostanra a 72 éves professzor belefáradt a politikai küzdelmekbe, és nem akarta rontani Tisza esélyeit, ezért nem indul áprilisban.

Az 1-es azonban továbbra is nyerhetőnek ígérkezik az ellenzék legerősebb pártja, a Tisza számára, a választók túlnyomó többsége ugyanis pécsi ebben a kerületben, és a megyeszékhelyen élők 2018 óta egyre elutasítóbbak a Fidesszel. Ebben szerepet játszott, hogy a fejlődésben megrekedt Pécset eladósította a 2019-ig regnáló fideszes városvezetés, miközben a hírhedten korrupt Volvobusz-beszerzéssel egymilliárdos kárt okoztak az önkormányzatnak. 2019-ben az integrált ellenzék Pécsen brutális vereséget mért a kormánypártokra a helyhatósági választáson. Ez megismétlődött volna 2024-ben is, ha az ellenzék nem szakad három részre, ám a korábbi városvezetés így is pariban maradt a Fidesszel.

A kormánypárt azóta sem lett megnyerőbb a pécsiek számára. A forráshiányos várost 5 milliárdos szolidaritási hozzájárulás terheli, és a Volvo-per vádlottjait ugyan elítélték elsőfokon, ám a vádhatóság nem a biznisz kiagyalóit, hanem azok sameszeit küldené börtönbe. Az iskolázott pécsiek többsége nem dől be a háborúval rémisztő kormánypropagandának, ahogy annak se, hogy a melegek átnevelhetők, és elfogadják az egyetlen vidéki pride-ot, a pécsit.

A Fidesz érzi az elutasítottságot, ezért Cziráki Attila kardiológus személyében olyan jelöltet kerestek az 1-esbe, aki nem annyira feltűnően fideszes.

A pécsi szívcentrumot vezető, 68 éves orvost tudósok, művészek és sportolók önmagát civilnek mondó csapata kérte fel, hogy vállalja el a jelöltséget. A „kérők” civilsége necces, hiszen szinte valamennyien a Fideszhez kötődnek. Ennek ellenére ők azzal indokolták ajánlásukat, hogy Cziráki képes „hidat építeni emberek, ügyek és világnézetek között”. Ez a fajta hídverés idegen a Fidesztől, ezért az alulinformált választók még el is hihetik, hogy a tekintélyes kardiológus nem a Fidesz embere. Ezt erősíti, hogy Cziráki lámpaoszlopokra rögzített plakátján a narancsos embléma csaknem észrevehetetlen. Cziráki Attila azonban nem tagadhatja fideszességét, hisz narancsszínben jutott be a 2024-es önkormányzati választáson a pécsi közgyűlésbe. A professzor egyébként a 25 milliárdba kerülő, új pécsi szívcentrum megvalósítását jelölte meg fő céljaként a kampányban.

A kardiológust a Tisza jelöltjeként Ruzsa Diána igyekszik legyőzni, aki szintén kardiológus. A pécsi orvos korábban 7 évig Németországban dolgozott, de szolgált a pécsi szívcentrumban is Cziráki kollégájaként, jelenleg pécsi, siklósi, szentlőrinci, kaposvári és szekszárdi egészségügyi intézményekben végez gyógyítómunkát. Ruzsa Diána - megválasztása esetén – a válságjeleket mutató hazai egészségügy rendbetételén fáradozna, de tenni szeretne azért is, hogy az alapítványivá átvedlett, fideszes érdekkörbe sodort pécsi egyetem nyerje vissza önállóságát, kontrollálhatóságát. Azt is fontosnak tartja, hogy Pécsen teremtsenek olyan kvalitásos munkahelyeket, amelyek a pécsi egyetemen végzett fiatalokat a városban tudják tartani.

Baranya 2-esben újra Hoppál Pétert indítja Fidesz. Az egyházzenész és pedagógus végzettségű, 53 éves politikus az elmúlt három választáson biztosan nyert a körzetben. Ha a kormánykritikus pécsieket megszavaztatnák, melyik fideszes politikust viselik legcudarabbul, Hoppál lenne a spiccen. A karmesterként jó hírű Hoppál bántó húzásait felidézni kevés a helyünk. A 2022-es kampány idején például önhatalmúlag kihúzta a konnektorból az ellenzék kivetítőjét Pécs belvárosában, mert zavarták az azon megosztott információk. A politikus LMBTQ-ellenessége középkori szintű, s amikor egy alapítvány – a szivárványcsaládokat is szóba hozva - emberjogi előadást hirdetett a pécsi diákoknak, Hoppál a Bibliára támaszkodva ekképp hangolt a rendezők ellen: „aki gyerekeket érzékenyít a homoszexualitásra, annak jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tenger mélyébe vetnék”.

Ennek hatására pár fideszes nyugdíjas odarongyolt az előadásra, és ott buzizott egyet. Hoppál inkvizítori karakterének a nevetségesbe hajló Soros-ellenesség is szerves része.

E nem európer és semmiképp se keresztényi vonások ellenére Hoppál Péter nehezen verhető jelölt.

Pécs meszesi városrésze, Komló, Kozármisleny, valamint 15 falu tartozik ehhez a körzethez. Komlón döntetlen körüli eredmény várható, ám a város fideszes polgármestere, Polics József sokakat Hoppál mellé állíthat, mivel a településéért szorgosan ügyködő mérnökembert kedvelik a komlóiak. Polics – pártelvárásra – rendezett egy komédiát a fideszes többségű városi közgyűlésben, amikor megszavaztatta, hogy ítéljék el a Tisza nem létező adóterveit.

Kozármislenyben és a körzet 15 falujában sok a Pécsről kitelepült család, ők – várhatóan - inkább a változásra szavaznak majd, a tősgyökeres helybéliek viszont elhiszik a Fidesz háborús rémisztését. Ahogy Pécs meszesi városrészének nyugdíjasai is. A meszesi lakótelep Sztálin-barokk épületeiben lakó idős emberek egykor többnyire betanított- és segédmunkások voltak, s ők kétely nélkül ismételgetik, hogy ha nem Orbán lesz a miniszterelnök, akkor háború lesz. Meszesen találkoztam sok olyan középkorúval és fiatallal, akik nem eszik meg a háborús maszlagot, ám nem tűnt úgy, hogy ők lennének többségben.

A Tisza jelöltjeként Kovács Áron közgazdász, egyetemi oktató igyekszik meggyőzni a 2-es kerület választóit arról, hogy ne higgyenek a Fidesz félelemkekeltő plakátjainak és hírműsorainak. Kovács Áron sürgető feladatnak látja a térség gazdasági szerkezetváltását, a beruházások újraindítását és munkahelyek teremtését, szerinte csak így lehet megállítani az elvándorlást és újraéleszteni Komló és Pécs környékét. (Pécsnek a rendszerváltáskor 170 ezer lakója volt, most 140, Komló lélekszáma 29 ezerről 20-ra csökkent)

A mohácsi körzetben, a Baranya 3-asban, még nehezebb az ellenzék dolga. Itt az elmúlt hét választást Hargitai János nyerte, a történelem tanári és jogi diplomával bíró, 67 éves kereszténydemokrata politikus legutóbb a voksok 60 százalékát szerezte meg. A körzet 71 ezer választópolgárának kétharmada kicsi falvakban él, s e községek lakóinak 65-90 százalék eddig beikszelte a Fideszt. Egy részük azért, mert németgyökerű, s közülük sokan ma is a baloldalt okolják felmenőik – nagyhatalmi hátterű - kitelepítéséért, más részük meg azért, mert hátrányos helyzetű falvakban, csekély nyugdíjból, napszámból és közmunkabérből élve hálásak a Fidesznek az ingyen tűzifáért és krumpliért, a 13. haviért és a soha idejönni nem akaró migránsok távoltartásáért. Hargitai sanszait javítja, hogy körzetében komoly beruházások folytak és folynak: tavaly adták át az M6-os Horvátországba futó szakaszát, épül a mohácsi Duna-híd, és idén megszépül a mohácsi vész emlékhelye.

A fentiek ellenére az ellenzék informált és az Orbán-kormány felméréseibe is belelátó háttéremberei állítják, hogy ebben a körzetben sokat vesztett a Fidesz a népszerűségéből,

s van, aki szerint a kormánypártok előnye már csak 5 százalék (négy éve 30 volt).

A Tisza itt Rózsahegyi Áront küldi harcba. Az online marketinggel és közösségi médiával foglalkozó, 47 éves mohácsi vállalkozó 2024-ben - a Változást Akarók Nemzedéke egyesület színeiben - győzött körzetében, a mohácsi önkormányzati választáson, noha a Duna parti város régóta fideszes fészek. Rózsahegyi a közönségtalálkozók alapján úgy látja, hogy a parlamenti választáson is nyerhet. Célja az, hogy presztízsprojektek helyett valódi fejlesztések kapjanak támogatást, szűnjön meg a korrupció, a beruházások átláthatók legyenek, és erősödjön az önkormányzatiság.

A 4-es, a szigetvári választókerület látszik Baranyában a legbevehetetlenebb fideszes erődnek, itt 2022-ben a pécsi építőmérnök, Nagy Csaba nyert a voksok 61 százalékával. Az 55 esztendős politikus 1990. óta számos vezetői posztot töltött be, volt már alpolgármester Pécsen, és megyei közgyűlési elnök Baranyában, ám a választók aligha tudnak róla mondani egy tőmondatot, mivel észrevétlen párthivatalnokként végzi a dolgát. Választókerületét rendszeresen járja, ami nem kis feladat, hisz 6 kisváros és 168 falu tartozik ehhez a körzethez.

A települések többsége nyomorúságos sorban tengődő aprófalu, ahol a helyhez kötött választók főleg a rádiók Orbán Viktort dicsőítő és Magyar Pétert gyalázó, egyperces híreiből szerzik politikai tudásukat.

Eddig – Szigetváron kívül – a kisvárosok (Harkány, Sásd, Sellye, Siklós, Szentlőrinc) is Fidesz-hitűek voltak, ezért a kerület tiszás jelöltje, Kapronczai Balázs igyekszik eljutni valamennyi településre, hogy beszéljen a választókkal. Mindenütt kedvesen fogadták, igaz, volt, ahol a polgármesterek csak titokban, a falun kívül mertek találkozni vele, féltek attól, hogy a Fidesz a kapott pénzek megkurtításával bosszulja meg nyitottságukat. Falujárása során Kapronczai néhol megrázó szegénységgel találkozott, ám szerinte a Tisza gazdasági programja – például az áfa-csökkentéssel - azonnal képes ezen valamelyest enyhíteni. A családjával Palkonyán lakó Kapronczai Balázs 2001. óta az általa alapított művészeti magániskolát vezeti. A szigetvári székhelyű alapítványi intézmény 18 telephelyén évente másfélezer ezer fiatal ismerkedik a tánc és a képzőművészet alapjaival. Ezért Kapronczai vonzó jelölt, hisz az elmúlt negyedszázadban mintegy 20 ezren tanultak az ő iskolájában, s az immár választókorúvá korosodott növendékek, illetve szüleik szép emlékeket őriznek a tánctanárról.

Cikkünkben nem szóltunk a többi párt jelöltjeiről, de beszélve a választókkal úgy tűnt: nekik nem lesz beleszólásuk a két nagy párt küzdelmébe, csak a Mi Hazánk bízhat abban, hogy kettő vagy három kerületben eléri az öt százalékot.