Úgy tűnik, Orbán Viktor rajongói most már eljátszanák az unokáik jövőjét is, de azt a gondolkodó fideszesek is tudják, mi a hazugság

2026-04-08 10:58:00 CEST

Azok között, akik tanultak, és eljárnak Pécsre dolgozni, nem talál fideszest – mondta egyik riportalanyunk. Körkép Baranyából.

– Amíg az én korosztályom ki nem hal, nem lesz itt változás, mindig nyer az Orbán Viktor. Az öregek elhisznek neki mindent. Nem vagyok tiszás, de szeretném, ha nyerne a Tisza, mert elegem van a lopásaiból és hazugságaiból.

Így vélekedett az egyik vajszlói kocsmában a barátaival kvaterkázó Zoltán. A 67 éves kőműves szerint a szobányi ivóban naponta ordibálós politikai vita dúl a választásról. Elképzelhetetlen, hogy valaki meggyőzze a másikat, abban van csak egyezség, hogy „szoros lesz a meccs”, és abban, hogy nem hisznek a közvéleménykutatóknak.

– Hogy lehet, hogy a fideszes kutató 20 százalékos Fidesz-győzelmet jósol, a tiszás meg 20 százalékos tiszást? – kérdezte tőlem a 46 éves István, Siklós főutcáján. A sofőrként dolgozó férfi hozzátette: – Az egyik oldal nagyot téved, jaj, de szeretném akkor majd látni a pofájukat!

A napokban azért kerestem fel 21 baranyai települést, hogy megkérdezzem az ott élőket, melyik oldal sikerére számítanak. Csaknem száz ember beszélgetve a kép így összegezhető: a többség nem hisz a közvéleménykutatóknak. illetve csak azok hisznek nekik, akik harcosan kiállnak a Fidesz vagy a Tisza mellett. Ők annak hisznek, aki az ő pártjukat látja favoritnak. A megszólítottak háromnegyede azonban tart az eredménytől, fideszes és tiszás egyaránt azt ismételgette: félek, nem mi nyerünk.

A kérdezettek többsége Fidesz győzelmet vár, amit arra építenek, hogy saját környezetükben a kormánypártokat látják erősebbnek.

Baranya 1-es számú körzetét ezúttal kihagytam, ott – mivel a szavazók 90 százalékát a kormányt elutasító pécsiek adják – várhatóan nyer a Tisza jelöltje, ebben egyetértenek mindkét oldal elemzői. Az ellenzékhez közelálló közvéleménykutatók szerint a Baranya 2-es is a Tiszáé lesz, a 2022-ben 3 százalékkal nyerő fideszes Hoppál Péterrel szemben Kovács Áron indult, s az ő húsz százalékos előnyét mérték az ellenzéki szakértők. A körzetben Pécs és Komló adja a választók háromnegyedét, ám a két város általam faggatott választói nem érezték ennyire biztosnak a tiszás jelölt előnyét.

A Pécs-meszesi lakótelepen és Komlón sok az idős és a kevés pénzből élő ember, és ők azt mondták, kitartanak Orbán mellett. Magyar Péter követői közül viszont többen azt állították, hogy sokan átálltak a Fidesztől a Tiszához. Ha arról kérdeztem őket, tudnak-e ilyen átállt ismerőst említeni, elbizonytalanodtak: – Hát, most, hirtelen nem – ismerte be egy 81 éves, széles baráti körrel rendelkező exbányász Komlón. – De én például korábban a Fideszre szavaztam. – Mikor? – 2010-ben. – És utána? – Később már a DK-ra, meg az összefogásra. Igen, ha úgy veszem, azok lettek tiszások, akik már rég elfordultak a Fidesztől, vagy sose voltak fideszesek.

A 2-es kerülethez tartozó, 270 lelkes Magyarsarlóson valamennyi idős riportalanyom a Fideszre esküdött. A pécsi erőműből nyugdíjba ment 61 éves Magdolna, és a vele korú asszonyok azért, mert rettegnek a háborútól. Vince, a 65 éves őstermelő meg azért, mert szerinte Magyar Péter csak iszik és drogozik. Megjegyeztem, hogy ezt a köztévé sugallja, ő legyintett: lehet, de akkor is egy köcsög. Egy utcával odébb Szilvia, aki háza előkertjében két lányával együtt gyomlált, ekképp vélekedett: – Az öregek csak a kormánytévét nézik és Orbán-rajongók. Azok között, akik tanultak, és eljárnak Pécsre dolgozni, nem talál fideszest.

A 230 lelkes Lothárdon is ezt hallottam a harmincas éveiben járó Zsolttól, aki épp az átadás előtt álló közösségi ház felújításán dolgozott. Ő is úgy látta, a fiatalok hallani se akarnak a Fideszről, de az öregeknek Orbán az isten, ezért még mindig a Fidesz tűnik esélyesebbnek.

Baranya 3-as választókerületében, a mohácsiban 1998. óta mindig a KDNP-s Hargitai János nyert, legutóbb a voksok 60 százalékával. A Tisza párt aktivistái úgy vélik, hogy jelöltjük, Rózsahegyi Áron legyőzheti a verhetetlennek tűnő Hargitait. A 170 lakost számoló Monyoród állami támogatásból felújított kisboltjának eladója, egy huszonéves asszony nem reménykedik: – A fiatalok változást akarnak, de az öregek nem. Őket nem érdekli, mi lesz a gyerekükkel, unokáikkal. Elhisznek mindent Orbánnak. Eközben megy tönkre az ország. A boltunk is ráfizetéses, jó, ha még fél évig bírjuk.

Birjánban egy harmincas, ifjúházas férfi, aki 8 évig targoncásként dolgozott Ausztriában, így fakadt ki: – Elviselhetetlen ez a butaság, ami itthon van! Az Orbán-hívőket nem érdekli a valóság, hogy mi van az egészségügyben, az oktatásban. Meggyőzhetetlenek. Az se érdekli őket, ha Orbán kivisz minket az unióból. Mert megteszi.

Bóly a térség legjobb kondícióban lévő települése, a fiatalok és a középkorúak többsége itt bízik abban, hogy legyőzhető a Fidesz.

– Sokan átálltak a Tiszához – jelentette ki a belvárosi dohányboltban cigarettát vásárló Csaba. – A Fidesztől? – vetettem közbe. – Sajnos nem. Mindenki a többi ellenzéki párttól jött át – sóhajtott a 40 éves férfi.

A 49 esztendős István Bólyból a mohácsi vágóhídra ingázik dolgozni, és azt szeretné, ha maradna a Fidesz: – Ideges a világ, ezért tapasztalt vezető kell. Maradjon csak Orbán! – Ön is a háborútól fél? – Attól talán nem – felelte az egyedül élő, testes férfi. – Nem zavarja, hogy Orbán hazudik a háborús veszélyről? – A politikus mind hazudik – rázta le szavaimat. – És lop is? – Igen – mosolyodott el. – De Orbán tőlem még nem lopott.

A 3-as kerület még féltucat falujában – Babarcon, Belvárdgyulán, Birjánban, Borjádon, Lánycsókon, Pócsán – megállva is hasonló válaszokat kaptam a korosabbaktól.

A 4-es baranyai körzetet 2022-ben a voksok 61 százalékát megszerezve hozta a fideszes Nagy Csaba. A tiszások úgy érzik, jelöltjük, a művészeti magániskolája miatt népszerű Kapronczai Balázs nyerhet a körzetben. Szigetváron a többség őt támogatja, Harkányban, Sellyén, Siklóson, Szentlőrincen is van esélye Kapronczainak ledolgozni az ellenzék évtizedes hátrányát. A választók több mint felét adó aprófalvakban azonban mást tapasztaltam. Tudok ugyan több kistelepülésről, ahol a polgármester „átterelte” a korábban 70-80 százalékban Fideszre szavazó faluja nagyját a Tisza táborába (ám ezek a faluvezetők kérték, ne nevezzem meg őket, mert ha nyer a Fidesz, településükön bosszút áll a hatalom). A Tiszához húzó polgármesterek azzal tudták átállítani a helybélieket, hogy meggyőzték őket: nem kell félni a háborútól.

Amúgy a gondolkodó „vérfideszesek” is tudják, hogy nem fenyeget minket háború. Egy, autószervízben dolgozó, siklósi férfi, aki a Fidesz győzelmét akarja, így magyarázta a háborús rémiszgetést: – Orbán ezzel csak arra utal, hogy ha támogatjuk a háborút, akkor eladósodunk. – A kormánymédia a magyar fiatalok Ukrajnából hazatérő koporsóival riogat. A férfi rázta a fejét, hogy rosszul gondolom.

Az egyik faluban egy 64 éves, füvet nyíró férfi maximálisan elégedett volt a Fidesszel. Mivel fia a katonaságnál szolgál, megkérdeztem tőle:

– A fia is tart a háborútól? A férfi elnevette magát: – A fiam nem hülye, hanem katona! – Orbán a háborúval agyonrémít több millió embert, ez önt nem zavarja? – Az legyen az ő bajuk!

– Ők rettegnek, sírnak és gyűlölik a tiszásokat. – Nem az én gondom.